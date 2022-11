A2 – La Spezia torna a vincere, Umbertide sconfitta

Cestistica Spezzina – La Bottega del Tartufo Umbertide 58 – 44 (14-4, 27-15, 38-25, 58-44)



CESTISTICA SPEZZINA: Nerini, Colognesi* 8 (3/6 da 2), Templari 7 (2/7, 0/1), Zolfanelli* 12 (3/5, 2/2), Castellani* 4 (2/9, 0/2), Pini 7 (2/4 da 2), Delboni*, N’Guessan 16 (7/10 da 2), Guzzoni* 4 (2/4, 0/1), Guerrieri NE, Ratti NE, Amadei

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 21/49 – Tiri da 3: 2/6 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 33 5+28 (Colognesi 6) – Assist: 7 (Castellani 3) – Palle Recuperate: 4 (Nerini 1) – Palle Perse: 18 (Castellani 4)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei*, Bartolini, D’angelo* 6 (3/10, 0/1), Scarpato 2 (1/3, 0/2), Boric* 15 (3/7, 3/11), Stroscio* 16 (5/12, 1/5), Avonto, Paolocci* 2 (1/2, 0/1), Savatteri, Cupellaro 3 (1/2, 0/1)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 14/40 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 4/6 – Rimbalzi: 44 15+29 (D’angelo 12) – Assist: 3 (Stroscio 3) – Palle Recuperate: 6 (Scarpato 2) – Palle Perse: 23 (Squadra 7)

Arbitri: Caneva S., Scolaro A.



La Cestistica torna alla vittoria e si assesta nel gruppone di cinque squadre a quota 6 punti in classifica nel girone sud. Il successo per 58-44 su Umbertide garantisce altri due punti alle bianconere, che hanno brillato soprattutto in fase difensiva: “l’alta tensione” ha retto per quasi tutti i 40 minuti di gioco, eccetto per quel momento dell’ultimo quarto in cui Stroscio ha messo su il suo show personale con 9 punti consecutivi che hanno avvicinato le ospiti fino al -4 (45-41). Le spezzine si sono così ritrovate con le umbre rientrate perfettamente in partita ed un vantaggio tutto da ricostruire, che nel terzo periodo aveva toccato il +13 in un paio di frangenti. La reazione delle ragazze di coach Corsolini, però, non si è fatta attendere, col parziale decisivo di 11-0 che stronca definitivamente ogni possibilità di rimonta per Umbertide, arrivata comunque nel finale col fiato corto a causa delle rotazioni accorciate per via dell’infortunio alla spalla subìto da Pompei ad inizio gara, che ha costretto coach Staccini a cambiare il piano-partita. La Cestistica ha innanzitutto ritrovato Castellani, seppur non ancora al meglio, e cominciato bene il match, prendendo subito dieci lunghezze di vantaggio già nel primo quarto, per poi controllare la reazione delle ospiti nei parziali centrali. Il non riuscire a chiudere la gara, però, nonostante l’ottima prestazione difensiva che ha causato tante infrazioni di 24 da parte di Umbertide, ha permesso alle avversarie di rientrare in partita, prima che arrivasse la spallata decisiva nel finale. Top scorer delle spezzine è Nancy N’Guessan con 16 punti, mentre Martina Zolfanelli è l’altra bianconera in doppia cifra a quota 12. Il prossimo impegno sarà sabato 12 novembre alle ore 19 sul campo di Ancona.

UFF.STAMPA CESTISTICA SPEZZINA