A2 – La Spezia vince a Umbertide

La Cestistica si aggiudica il match con Umbertide nel recupero della 18° giornata e torna a far parte del trio di squadre al secondo posto del girone sud dietro alla capolista Empoli: al PalaMorandi finisce 67-72 per le bianconere, brave a non perdere la bussola nel momento di maggiore difficoltà, arrivato nell’ultimo quarto, quando le padrone di casa erano riuscite a trovare il sorpasso sul 56-55 dopo che le spezzine erano state avanti per quasi trenta minuti. La lotta punto a punto, però, non scalfisce la Cestistica, che rimane lucida anche nel finale e riallunga sul +7 grazie al contributo di tre delle sue quattro giocatrici in doppia cifra a fine gara. Gara che è stata sempre equilibrata, soprattutto nella prima metà, in cui la compagine spezzina è stata sì avanti, ma senza riuscire a scappare, con Umbertide che trova soluzioni efficaci sia da fuori area che nel pitturato. All’intervallo lungo le bianconere sono avanti di sette lunghezze, 32-39. Terzo quarto a due facce: la prima ha il volto della Cestistica che, con tenacia, ottiene l’allungo arrivando fino al +11 con una tripla di Castellani (42-53); la seconda è invece di Umbertide, che non si perde d’animo nonostante lo svantaggio in doppia cifra e, prima della sirena del minuto 30, torna ad un solo possesso di distanza dalle ospiti grazie ad un parziale di 9-0 firmato dal duo D’Angelo-Gatti. L’ultimo quarto è una battaglia vera e propria, le squadre danno vita ad un botta e risposta con le umbre che trovano più volte il sorpasso e la Cestistica che reagisce ad ogni mossa delle padrone di casa, fino a trovare l’allungo decisivo. Il prossimo impegno delle ragazze di coach Corsolini sarà domenica 26 marzo alle ore 18, quando al PalaMariotti arriverà Firenze.

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE 67-72 CESTISTICA SPEZZINA (17-19, 32-39, 51-53)

UMBERTIDE: Pompei ne, Giudice, Bartolini ne, D’Angelo 26, Boric 12, Stroscio 8, Avonto ne, Paolocci 2, Gatti 5, Cassetta ne, Berrad 9, Cupellaro 5. ALL: Staccini.

LA SPEZIA: Nerini 3, Colognesi 15, Templari 15, Zolfanelli ne, Castellani 13, Della Margherita, Pini 4, Delboni 3, N’Guessan 16, Guzzoni 3. ALL: Corsolini.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina