A2 – La Spezia, vittoria netta contro Vigarano

Cestistica Spezzina – Pall. Vigarano 79 – 61 (22-19, 37-31, 63-44, 79-61)



CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 2 (1/2 da 2), Colognesi* 12 (5/13 da 2), Templari 12 (3/6, 1/1), Zolfanelli* 8 (3/8 da 2), Castellani* 7 (2/6, 1/3), Della Margherita NE, Pini, Delboni* 14 (7/11, 0/1), N’Guessan 8 (1/6, 1/1), Guzzoni* 16 (5/6, 1/2), Ratti NE, Amadei NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 27/61 – Tiri da 3: 4/9 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 45 13+32 (Guzzoni 9) – Assist: 16 (Templari 4) – Palle Recuperate: 15 (Nerini 3) – Palle Perse: 15 (Colognesi 3)

PALL. VIGARANO: Edokpaigbe 4 (2/4 da 2), De Rosa, Perini* 9 (4/9, 0/2), Bocola* 5 (0/2, 0/1), Olajide* 8 (4/8 da 2), Cecili* 16 (3/5, 3/8), Sammartino 8 (2/2, 1/3), Piedel* 7 (0/3, 2/7), Pepe 4 (2/3 da 2), Marchi

Tiri da 2: 17/37 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 33 6+27 (Olajide 5) – Assist: 4 (Cecili 2) – Palle Recuperate: 9 (Bocola 2) – Palle Perse: 19 (Cecili 5)

Arbitri: Fusari R., Gurrera S.

La Cestistica fatica per metà partita poi decolla verso la Coppa Italia: al PalaSprint le bianconere sconfiggono Vigarano col punteggio di 79-61 e strappano il pass per le Final Eight. Un traguardo importante per la società spezzina, che si ritrova ancora una volta tra le migliori squadre della serie A2. L’avversario designato sarà il Sanga Milano. Quattro le giocatrici in doppia cifra nel match con le emiliane, a dimostrazione della bella prova corale: Martina Guzzoni guida il quartetto con 16 punti, seguita da Allanis Delboni con 14, poi Elisa Templari e Silvia Colognesi con 12. Il ritorno comincerà domenica prossima, quando arriverà Matelica.

La partita però non era cominciata nel migliore dei modi, con le padrone di casa sì avviate subito sul 12-5, ma la risposta delle emiliane non si è fatta attendere: parziale di 0-12, blackout spezzino e time-out obbligato per coach Corsolini (12-17). All’uscita dal minuto di pausa, ecco il contro-break della Cestistica: 10-2 firmato dal trio Zolfanelli-Templari-N’Guessan, con quest’ultima che segna la tripla sulla sirena del primo quarto, per il nuovo vantaggio spezzino sul 22-19. Secondo periodo equilibrato e confusionario, il gioco a ritmi elevati cala la qualità dei possessi ma mantiene intatto lo spettacolo. Le bianconere provano la fuga ma non riescono perché Vigarano rimane attaccata bloccando ogni break delle locali. Dopo 20 minuti, Cestistica avanti 37-31. La terza frazione è quella della svolta: 27-13 il parziale a favore delle padrone di casa, che alzano i giri della difesa e trovano maggior ritmo in attacco, con Guzzoni e Templari su tutte a trascinare le compagne. Da elogiare anche la prova difensiva di Castellani, che più volte riesce a mettere rapidamente le mani sui palloni di Vigarano, recuperandoli o deviando i passaggi delle ospiti. Dopo tre quarti la Cestistica è in controllo della gara, sul punteggio di 63-44. All’inizio dell’ultimo periodo le bianconere si addormentano per qualche minuto, permettendo a Vigarano di riavvicinarsi sul -13 (64-51), per poi riprendere a macinare il consueto gioco al risveglio. Al PalaSprint finisce 79-61 per le spezzine.

