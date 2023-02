A2 – La Stella Azzurra torna al successo battendo Umbertide

Passo falso PFU. Umbertide non riesce a strappare la vittoria, nonostante una buona prestazione nei primi tre periodi di gioco. Decisiva l’ultima frazione, dove la maggior profondità delle capitoline ha fatto la differenza nel verdetto finale. Per Umbertide prova mostruosa di D’Angelo, che chiude con una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi.

STELLA AZZURRA: Brzonova, Prosperi, Pelka, Bucchieri, Nikolic

UMBERTIDE: Stroscio, Boric, Giudice, Paolocci, D’Angelo

Cronaca – Parte forte la Stella Azzurra che nel giro di un minuto è già sul 6-0 costringendo al timeout Staccini. Quattro punti di Stroscio risvegliano Umbertide (9-4), ma D’Arcangeli dall’arco fa volare le romane sul 12-6. Giudice prima e D’Angelo poi riducono il margine, mentre è Paolocci a finalizzare il sorpasso insaccando il 12-14. Bucchieri impatta in lunetta, ma D’Angelo risponde con un bel 2+1 che vale il 14-17 alla prima sirena. Anche il secondo quarto si apre con una buona Umbertide, che trova in Palocci e Boric le autrici del 18-22 a tabellone. La reazione capitolina però non tarda ad arrivare e con una scatenata Prosperi, la Stella Azzurra rimette il naso avanti toccando il 25-24 a metà frazione. Collovati propizia ulteriormente il break interno (29-24), con la PFU che fatica offensivamente ad andare a segno. Stroscio sblocca le compagne (31-27), ma la formazione di casa controlla e al riposo è avanti 35-31. Nella terza frazione Boric suona subito la carica (36-34), ma è l’equilibrio a regnare sovrano: D’Angelo da una parte e Barbakadze dall’altra propiziano infatti il 40-40 di metà frazione. Cinque punti di D’Angelo spezzano l’equilibrio (42-47), obbligando Chimenti al timeout. Bucchieri sblocca la Stella Azzurra, ma Boric dall’arco insacca il più sei. L’ultimo sussulto è quello di Brzonova che insacca il 48-52 del trentesimo. D’Angelo apre gli ultimi dieci e decisivi minuti di gioco, ma Prosperi risponde con due canestri in fila per il meno due. Le capitoline si esaltano e con Nikolic impattano a quota 54. Umbertide sbanda e prima Prosperi e poi Pelka, provano a scavare il solco con la squadra di Chimenti che si porta sul 59-54. La numero dodici si ripete poco dopo, con un gran canestro che vale il 61-54. Stroscio in lunetta rimette in scia la PFU, ma Prosperi punisce nuovamente la difesa ospite per il 63-56 a 1’55’’ dal termine. Umbertide non ne ha più ed è costretta alla resa: la Stella Azzurra vince 67-56.

Le parole di coach Staccini: “Nonostante l’emergenza totale che stiamo vivendo le ragazze hanno fatto un’ottima partita per 35 minuti, poi nel finale purtoppo non ne avevamo più e la Stella ci ha superato meritatamente”.

E-Gap Stella Azzurra Roma – La Bottega del Tartufo Umbertide 67 – 56 (14-17, 35-31, 48-52, 67-56)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 15 (7/12, 0/1), Ndiaye NE, D’arcangeli 3 (1/3 da 3), Collovati 4 (0/1, 1/1), Brzonova* 16 (4/7, 1/3), Nikolic* 6 (2/3, 0/1), Barbakadze 6 (2/5 da 2), Zangara, Pelka* 5 (2/2, 0/2), Bucchieri* 12 (4/7 da 2), Garofalo

Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 21/38 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 16/25 – Rimbalzi: 34 6+28 (Nikolic 7) – Assist: 8 (Nikolic 4) – Palle Recuperate: 3 (Collovati 1) – Palle Perse: 13 (Nikolic 5)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Giudice* 2 (1/2, 0/3), D’Angelo* 20 (7/14 da 2), Boric* 13 (0/1, 3/8), Stroscio* 17 (5/7, 1/5), Avonto, Paolocci* 4 (2/5, 0/4), Gambelunghe, Savatteri NE, Cassetta NE, Cupellaro

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 15/30 – Tiri da 3: 4/22 – Tiri Liberi: 14/14 – Rimbalzi: 30 5+25 (D’angelo 10) – Assist: 3 (Stroscio 2) – Palle Recuperate: 4 (Giudice 2) – Palle Perse: 11 (D’angelo 4) – Cinque Falli: D’angelo

Uff.Stampa PF Umbertide