A2 – Laura Manetti lascia il basket. Il saluto di Empoli

Laura Manetti non farà parte del roster dell’Use Rosa Scotti al via del prossimo campionato. La scelta è personale e di natura professionale visto che, con l’inizio del suo lavoro di insegnante, ha deciso di slacciarsi le scarpette da gioco. Una decisione che priva la squadra non solo di una giocatrice importante dal punto di vista tecnico, ma anche di una ragazza nata e cresciuta nella società ed arrivata dal minibasket alla massima categoria anche con i gradi di capitana.



“Ovviamente rispetto la sua decisione – spiega il presidente Piero Benassai – le mando un grande abbraccio e le ricordo, come ho fatto personalmente, che il 20 agosto è ancora lontano. Un bacio grande grande”. “Da suo ex allenatore non posso che rispettare la sua scelta che esula dal mondo della pallacanestro – aggiunge coach Alessio Cioni – perdiamo una giocatrice che è con noi fin dai tempi del minibasket, una ragazza che nel settore giovanile è cresciuta con me e Mario Ferradini e nella quale abbiamo sempre creduto fortemente. Lei è stata brava ad essere ricettiva e, ad un certo punto del percorso, a crederci assieme a noi. Questo ci ha portato a darle spazio in serie A1 oltre a farla diventare capitana e punto di riferimento della squadra in A2. Credo che sia l’esempio per tutte le nostre giovani che col lavoro e la dedizione si possono raggiungere traguardi importanti. Questo addio che spero sia momentaneo non deve essere un momento di rammarico ma un’occasione per fermarsi e capire l’esempio che lei ha dato in tutti questi anni. Questo Laura è stato e quindi, oltre a dirle brava, credo che sia doveroso anche dirle grazie”.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa