A2 – Le date e le formule dei Playoff e Playout

In vista dell’ultima giornata della Stagione Regolare della Serie A2, di seguito le date e le formule dei Playoff e Playout 2023/2024:





PLAYOFF





DATE



Quarti di Finale

Gara 1 – Sabato 27 aprile 2024

Gara 2 – Giovedì 2 maggio 2024

Gara 3 (eventuale) – Domenica 5 maggio 2024



Semifinale

Gara 1 – Domenica 12 maggio 2024

Gara 2 – Giovedì 16 maggio 2024

Gara 3 (eventuale) – Domenica 19 maggio 2024



Finali

Gara 1 – Sabato 25 maggio 2024

Gara 2 – Mercoledì 29 maggio 2024

Gara 3 (eventuale) – Domenica 2 giugno 2024



Titolo A2

– Mercoledì 5 giugno 2024





FORMULA



1 – Le squadre ammesse ai Playoff si affronteranno in Quarti di Finale, Semifinale e Finale.

2 – Quarti di finale al meglio delle tre (3) partite con il seguente accoppiamento:

Gruppo 1

1ª classificata Girone A vs 8ª classificata Girone B

Gruppo 2

2ª classificata Girone A vs 7ª classificata Girone B

Gruppo 3

3ª classificata Girone A vs 6ª classificata Girone B

Gruppo 4

4ª classificata Girone A vs 5ª classificata Girone B

Gruppo 5

1ª classificata Girone B vs 8ª classificata Girone A

Gruppo 6

2ª classificata Girone B vs 7ª classificata Girone A

Gruppo 7

3ª classificata Girone B vs 6ª classificata Girone A

Gruppo 8

4ª classificata Girone B vs 5ª classificata Girone A

3 – La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Regular Season.

4 – Le gare dei Quarti di Finale si svolgeranno nelle giornate pubblicate nel Prospetto Date.

Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024

5 – Semifinali al meglio delle tre (3) partite fra le vincenti i quarti di finale secondo il seguente accoppiamento:

Gruppo 9

vincente gruppo 1 vs vincente gruppo 4

Gruppo 10

vincente gruppo 2 vs vincente gruppo 3

Gruppo 11

vincente gruppo 5 vs vincente gruppo 8

Gruppo 12

vincente gruppo 6 vs vincente gruppo 7

6 – Le gare delle semifinali si svolgeranno nelle giornate pubblicate nel Prospetto Date.

7 – La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Regular Season.

8 – Finale al meglio delle tre (3) partite fra le squadre vincenti le semifinali secondo il seguente accoppiamento:

Gruppo 13

vincente gruppo 9 vs vincente gruppo 10

Gruppo 14

vincente gruppo 11 vs vincente gruppo 12

9 – La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Regular Season.

10 – Le gare delle finali si svolgeranno nelle giornate pubblicate nel Prospetto Date.

11 – Le squadre vincenti due gare su tre verranno promosse in Serie A1.

12 – Le squadre vincenti le due Finali si incontreranno in una gara ad eliminazione diretta in campo neutro per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia di Serie A2.





PLAYOUT





DATE



1ª Fase

Gara 1 – Sabato 27 aprile 2024

Gara 2 – Mercoledì 1 maggio 2024

Gara 3 (eventuale) – Domenica 5 maggio 2024

2ª Fase

Gara 1 – Sabato 11 maggio 202

Gara 2 – Giovedì 15 maggio 2023

Gara 3 (eventuale) – Domenica 19 maggio 2023





FORMULA

1 – Le squadre partecipanti ai Playout si affronteranno al meglio delle tre (3) partite con il seguente accoppiamento:

1ª Fase

Gruppo A:

10° classificata Girone A – 13° classificata Girone B;

Gruppo B:

11° classificata Girone A – 12° classificata Girone B;

Gruppo C:

10° classificata Girone B – 13° classificata Girone A;

Gruppo D:

11° classificata Girone B – 12° classificata Girone A;

2ª Fase

Gruppo E

perdente gruppo A – perdente gruppo B.

Gruppo F

perdente gruppo C – perdente gruppo D.

2 – La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Regular Season.

3 – Le gare della Prima Fase si svolgeranno nelle giornate pubblicate nel Prospetto Date.

4 – Le gare della Seconda Fase si svolgeranno nelle giornate pubblicate nel Prospetto Date.

5 – Le squadre perdenti del gruppo E e del gruppo F retrocederanno in Serie B s.s. 2024-2025.