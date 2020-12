A2- Le prime due giornate di ritorno spostate ad Aprile per consentire i recuperi del girone d’andata

Le prime due giornate di ritorno della Serie A2 sono state collocate dal Settore Agonistico FIP nei weekend del 16-17 e del 23-24 aprile e dunque chiuderanno la Regular Season.

La scelta, pienamente condivisa dal Consiglio Direttivo della Lega Basket Femminile e dalle società in toto, è stata effettuata per consentire lo svolgimento del maggior numero effettuabile di recuperi del girone d’andata, considerata la lunga lista di partite ancora da giocare stante la difficoltà posta dall’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese.

L’inizio del girone di ritorno di Serie A2, al termine dei recuperi concordati nel periodo di “pausa”, è dunque fissato per la sedicesima giornata, in programma nel weekend del 23-24 gennaio.

Legabasketfemminile.it