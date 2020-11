A2 – Magia di Viviani, Sarcedo ferma la corsa di Crema

Per certi versi sulla falsariga della sconfitta subita a Voghera contro Scrivia la Parking Graf Crema si ripete in negativo e rimedia la seconda sconfitta lontana da casa. E come successo 15 giorni fa non si cerca alibi di sorta in casa lombarda. “Nessun alibi e neppure tentativi di cercarli” il commento a caldo del presidente Paolo Manclossi.”Sono deluso non tanto per l’esito finale ma per quello che e’ stata in generale la prestazione della squadra. Intanto faccio i complimenti alle avversarie che hanno vinto nel momento stesso in cui probabilmente abbiamo creduto, dentro w fuori dal campo, di avere in mano la gara. Sarcedo non ha mollato di un cm e alla fine senza rubare nulla ha reagito come si deve ribaltando una situazione apparentemente proibtiva. Non posso nascondere che per esperienza e qualita’ dalla mia squadra mi aspetterei prestazioni differenti e soprattutto approcci diversi. A versarie facili non le troveremo mai e soprattutto fuori casa dovremo cambiare registro Evidentemente il lavoro da fare a 360° e’ancora molto. Uno sfogo giustificato? L’evoluzione della gara sembrerebbe confermarlo. Come successo gia’ in occasione delle precedenti trasferte le ragazze di coach Stibiel partono con il freno a mano tirato ed e’ subito un parziale di10-0 e un +8 (18-10) al termine del primo periodo con Sarcedo che puo’ cominciare a pensare che la partita la si puo’ giocare fino in fondo. Si e’ partito con il piede sbagliato ma la reazione da parte di Caccialanza & C. non tarda ad arrivare e il successivo parziale di 20-9 sembrerebbe mettere le cose a posto permettendo alla squadra da lei capitanata di andare al riposo sul 30-27 a proprio favore. L’inerzia della gara sembra passare decisamente in mano alla formazione ospite che inizia l’ultimo periodo sul 44-37. Vantaggio che lievita fino al +9 ma che Crema vanifica progressivamente staccando mentalmente la spina fino a farsi raggiungere e superare sul 56-54 quando mancano pochi secondi al termine. Nori realizza il pareggio a quando praticamente mancano solo 3″ al termine Viviani si libera della palla che entra a canestro regalando il successo alla squadra che ci ha creduto fino in fondo. Dopo Moncalieri anche per Crema la legge del parquet veneto di Sarcedo suona amaro regalando interesse a un campionato da giocare sul campo e non in facili pronostici. E’ crisi per Crema? Diciamo che possa rappresentare un momento di verifica che possa aiutare a crescere una squadra che puo’ sicuramente fornire ben altre prestazioni.

Basket Sarcedo – Parking Graf Crema 58 – 56 (18-10, 27-30, 37-44, 58-56)

BASKET SARCEDO: Viviani 14 (3/5, 1/7), Mandic* 14 (7/11 da 2), Battilotti* 2 (1/3, 0/1), Camazzola NE, Carollo NE, Fumagalli* 2 (1/2, 0/1), Garzotto, Meggiolaro 2 (1/1 da 2), Merlini NE, Belardinelli NE, Santarelli* 5 (1/4, 1/2), Pieropan* 19 (6/9, 0/2)

Allenatore: Zimerle A.

Tiri da 2: 20/35 – Tiri da 3: 2/13 – Tiri Liberi: 12/14 – Rimbalzi: 28 7+21 (Mandic 12) – Assist: 1 (Pieropan 1) – Palle Recuperate: 6 (Mandic 3) – Palle Perse: 16 (Battilotti 4)

PARKING GRAF CREMA: Melchiori* 15 (6/10, 1/4), Nori* 17 (6/11 da 2), Gatti 9 (3/6, 1/1), Zagni*, Capoferri 2 (1/2 da 2), Radaelli NE, Caccialanza* 5 (1/1, 1/3), Cerri 4 (1/2 da 2), Parmesani NE, Rizzi* 4 (0/1, 1/1), Pappalardo, Guerrini NE

Allenatore: Stibiel G.

Tiri da 2: 18/35 – Tiri da 3: 4/9 – Tiri Liberi: 8/12 – Rimbalzi: 25 4+21 (Melchiori 10) – Assist: 2 (Gatti 1) – Palle Recuperate: 1 (Melchiori 1) – Palle Perse: 22 (Melchiori 7)

Arbitri: Zaniboni F., Ragionieri M.

Uff.Stampa Basket Team Crema