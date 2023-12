A2 – Mantova allunga nell’ultimo quarto e passa a Moncalieri

12° GIORNATA: TECNOENGINEERING MONCALIERI 45 – MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 55

(12-16; 23-24; 34-37; 45-55)

Una serata difficile con diatriba aperta al ferro per le sangiorgine che riescono però a portarsi a casa la serata allungando a quattro la striscia di vittorie ottenute.

Battezza la serata sangiorgina Orazzo, che mette a segno subito 5 punti, Moncalieri rimane però addosso alle sangiorgine trovando presto un controsorpasso con la bomba di Cordola, ma Fietta e Llorente riescono a ribaltare ulteriormente il risultato mentre sarà ancora Orazzo, dall’arco da 3, per il 10 a 14. L’equilibrio sostanziale tra le due squadre permane per gli ultimi quattro minuti di partita che si chiuderanno poi sul punteggio di 12 a 16 per le sangiorgine.

Secondo quarto dalle polveri bagnate per entrambe le metà campo, senza nessuna delle due formazioni che riesce ad incidere come vorrebbe a livello offensivo con diversi palloni persi dalle torinesi che non vengono però convertiti positivamente dalle mantovane. Landi ricuce sul 16 a 18 e Giordano dalla media aggancia il pareggio; è Elena Fietta che riesce a dare lo scossone alle sue dopo un lungo digiuno rimettendole avanti, Landi risponde ancora una volta infilando la tripla che concede il primo vantaggio della serata a Moncalieri, sul 21 a 20.

Dopo la pausa lunga il terzo quarto è caratterizzato da grandi errori al tiro per entrambe le squadre, con un bilancio di 2 a 0 dopo 4 minuti di gioco in cui il corri e tira sembra farla da padrona. Orazzo prova a scuotere le sue, prontamente però Mitreva mette a segno 3 punti che rimettono le casalinghe in avanti sul 28 a 26 che si trasforma in un +5 firmato da Iagulli. Fietta aggiusta le percentuali dalla lunetta per le sangiorgine rimettendo le sue sul -1 con un 2 su 2 (31 a 30). Le sangiorgine si affidano a Dell’Olio, ad una corsara Orazzo e a Cremona che portano sul +2 che si trasforma in +3 con il libero concesso a MantovAgricoltura a causa del tecnico al coach della compagine torinese. Il quarto si chiude sul 34 a 37.

Gli ultimi dieci minuti sembrano aprirsi subito forte con la bomba realizzata da Bottazzi che porta le sue sul massimo vantaggio di due possessi pieni (34 a 40); le lunette realizzano un gioco da 2+1 tornando ad un solo possesso che si riduce ulteriormente ad un solo punto a seguito del tiro da sotto di Cordola. Salvini pareggia sul 40 a 40, mentre Llorente dalla lunetta e Orazzo al tiro allungano ancora a +3 per le biancorosse, che diventa un +7 grazie alla bomba di Dell’Olio e a due punti in gancio di Llorente (42 a 49). Moncalieri prova a strappare qualche punto, la reazione sangiorgina però arriva e si corona con la tripla di Dell’Olio del +10 sul 45 a 55 che sancisce la fine della sfida.

Si ritornerà in campo il 6 gennaio alle 18:00 nella sfida interna contro Torino Teen Basket.

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola 6, Giordano 5, Pasero 3, Landi 11, Salvini 6, Carnevale, Zanoni, Iagulli 3, Ramasso, Abbate Daga, Mitreva 11, Jakpa. All.re Terzolo P.; ass. Lanzano F., Sciannimanico P.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 8, Novati, Llorente 13, Bottazzi 6, Orazzo 15, Dell’olio 10, Nwachukwu n.e., Petronio, Eboigbodin, Cremona 3, Eppiani. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

