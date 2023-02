A2 – Mantova batte in volata Carugate

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 67 – DIMENSIONE BAGNO CARUGATE 62

(14-18; 34-41; 51-50; 67-62)

Torna il sorriso in casa MantovAgricoltura che si porta a casa la vittoria sul 67 a 62 balzando dall’ottavo al sesto posto in classifica a pari merito proprio con Carugate e la Podolife Treviso, avendo però gli scontri diretti a proprio favore.

Il primo quarto è sotto il segno del botta e risposta tra le due compagini con il punteggio di 8 a 9 per le ospiti a metà della frazione e senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere realmente il sopravvento sull’altra giocando però con buone costruzioni e sforzi tanto offensivi quanto difensivi. A due secondi dalla fine è Belosevic a destabilizzare le sangiorgine piazzando un bomba del +4, massimo vantaggio fino ad ora.

Nel secondo periodo Carugate prova subito la zampata con Usuelli dalla media a cui risponde la mano caldissima della neo-entrata Petronio che infila la tripla che accorcia ancora le distanze. Segue a ruota Bottazzi e sebbene Carugate continui a rimanere avanti le sangiorgine non demordono e rincorrono anche se le milanesi perfezionano le percentuali da 3 continuando a rimanere salde. San Giorgio si avvicina fino al -1 con un tiro dalla media di Bottazzi (che chiuderà con 16 punti ed una grande prestazione difensiva questa serata). La firma del pareggio e vantaggio a cronometro fermo è però quella di Orazzo. Negli ultimi minuti il canestro biancorosso sembra stregato e non consegna punti alle mantovane, mentre le atlete di coach Colombo vanno a segno dal libero con la cecchina Morra e Diotti a cui, ancora una volta nel finalissimo, dà man forte Belosevic portando la pausa lunga sul 34 a 41.

Il rientro delle virgiliane è scoppiettante con Orazzo che infila la tripla e Llorente con un 2 su 2 dalla lunetta ricuce fino al 39 a 41. La difesa diventa sempre più stringente ed i falli iniziano ad essere spesi in entrambe le metà del campo. È nuovamente la guardia campana di MantovAgricoltura, Orazzo, ad infilare la bomba dell’aggancio e sorpasso come a suonare la carica per le sue. Llorente coglie lo sprono della collega ed infila altri tre punti: break biancorosso di 10 a 0 e coach Colombo richiama le sue giocatrici all’ordine. Nespoli prova a risollevare le sorti delle sue, riducendo l’ondata biancorossa sul 46 a 45. Seguiranno poi errori in ambedue le metà del campo con palloni perse e seconde occasioni sprecate per MantovAgricoltura. La Dimensione Bagno è dura a morire e riaggancia il pareggio sul 49 a 49 che si trasforma poi in 51 a 50 al suono della sirena.

Negli ultimi dieci minuti la guerra è ancor più aspra tra le due squadre e senza esclusione di colpi tant’è che le difese hanno la meglio sugli attacchi per un paio di minuti. MantovAgricoltura continua a rimanere in vantaggio, ma il pallone non premia gli sforzi come capitan Llorente e compagne vorrebbero. Una tripla di Belosevic, che porta sul 56 a 57, prova a sconfortare MantovAgricoltura, ci pensa però Bottazzi a cronometro fermo a riportare il vantaggio e in seguito Orazzo, sempre dai liberi, a siglare il nuovo vantaggio. Nespoli si carica nuovamente la sua Carugate sulle spalle: prima con un tiro dalle media e successivamente con un 2 su 2 dai liberi ritorna al -1. Togliani e Llorente respingono ulteriormente, ancora una volta però la difesa si stringe e Belosevic dalla lunetta non sbaglia mettendo un solo possesso di svantaggio a poco più di un minuto dalla fine. Nel finale Carugate commette qualche errore al tiro, mentre a MantovAgricoltura basta un 2 su 4 di Llorente e Petronio ai liberi per suggellare la vittoria della propria squadra.

Una battaglia per 40 minuti contro una compagine che non ha mai ceduto il passo: MantovAgricoltura ritorna alla vittoria dimostrando di essere la squadra della prima parte del campionato.

Si ritornerà in campo sabato 11 marzo alle 20.30 nella sfida casalinga contro la Posaclima Ponzano.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio 2, Llorente 13, Togliani 6, Bonizzato ne, Petronio 4, Bevolo 6, Bottazzi 16, Truzzi ne, Labanca 2, Orazzo 18. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Dimensione Bagno Carugate: Morra 14, Belosevic 14, Usuelli 6, Diotti 8, Osmetti ne, Cassani 5, Andreone ne, Nespoli 12, Faraoni ne, Baiardo 3, Angelini, Marino ne. All.re Colombo A.; ass. Brambilla A., Alieri M.

UFF.STAMPA BASKET 200 SAN GIORGIO