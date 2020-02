A2 – Mantova cede il passo ad Albino

MANTOVAGRICOLTURA 63 – EDELWEISS FASSI ALBINO 74

(16-22; 31-40; 46-55; 63-74)

Non riescono a bissare il successo di settimana scorsa le sangiorgine della MantovAgricoltura che cedono il passo ad Albino dopo un match tesissimo e giocato alla rincorsa.

L’inizio è sanguinoso con Albino che riesce subito a creare il gap che verrà mantenuto per tutta la serata piazzando un parzialino di 2 a 12 nei primi 4 minuti di gioco. MantovAgricoltura prova a stringere ulteriormente la difesa, ma non riesce a finalizzare come vorrebbe in attacco perdendo qualche occasione. Nel finale Monica si carica la squadra sulle spalle ricucendo fino al 10-15 (tutti e 10 i punti firmati da lei) chiudendo poi sul 16 a 22 il primo parziale.

Nel secondo quarto le percentuali di Albino da 3 continuano ad alzarsi e le avversarie allungano lo strappo fino al massimo di 19-34 mentre le biancorosse vivono un momento di down non riuscendo a trovare punti su azione nei primi 5 minuti. Rimette in pista MantovAgricoltura con un 7-0 che dà fiducia alle biancorosse che, nonostante la sfortuna al tiro, riescono a chiudere il primo tempo con un divario di singola cifra.

Rientrate dagli spogliatoi le squadre partono entrambe soft al tiro, mentre le orobiche mettono il piede sull’acceleratore dei falli commettendone 4 nel primo minuto e mezzo. La lotta è aperta su ogni pallone con Albino che dà ancora una zampata riportandosi sulla doppia cifra del vantaggio 37 a 50 con Grudzien in trance. Negli ultimi momenti riesce a far rinsavire le biancorosse Ruffo con 4 punti finendo il quarto sul 46 a 55.

Ultimi dieci minuti con difese al limite del fallo, San Giorgio spersa qualche occasione, ma riesce comunque ad avvicinarsi con Ruffo on fire. Entrambe le squadre vengono “azzoppate” dai falli (3 giocatrici out per falli in ciascuna squadra e MantovAgricoltura con Zambonini e Antonelli fuori per dei colpi subiti in serata). MantovAgricoltura perde qualche pallone e la Fassi riesce a riportarsi sul 10.

Le virgiliane buttano il tutto per tutto nella rincorsa e nella riduzione del divario, ma nel finale riesce a scamparla la Edelweiss che riesce a portarsi a casa due punti entrando nella zona playoff.

MantovAgricoltura: Pastone, Giordano 3, Petronio, Antonelli, Kotnik 14, Bernardoni 4, Zambonini, Pizzolato 7, Bottazzi 2, Battistelli, Monica 23, Ruffo 10. All.re Botticelli S.

Edelweiss Fassi Albino: Birolini 2, Mandelli 23, Laube 5, Agazzi, Mbengue, Pensieri, Baiardo 12, De Gianni 6, Grudzien 22, Peracchi, Gionchilie, Locatelli 4. All.re Fassina S.

Uff.Stampa MantovAgricoltura