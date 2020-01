A2 – Mantova continua a risalire, colpo a Sarcedo

BASKET SARCEDO 65 – MANTOVAGRICOLTURA 67

(14-18; 36-40; 50-52; 62-62; 65-67)

Seconda giornata di ritorno per le nostre ragazze che hanno sfidato la formazione di coach Silvestrucci nella serata di sabato 18 gennaio che riescono ad espugnare il campo di Sarcedo dopo un tempo supplementare.

Si è aperto il match inizialmente favorevole a Sarcedo che si mette avanti, la MantovAgricoltura rincorre e riesce, anche grazie ad una sontuosa Giordano da 10 punti nel solo primo quarto, a recuperare l’iniziale divario creato dalle venete e a sferrare il contraccolpo che nel finale fa chiudere le sangiorgine in vantaggio di quattro lunghezze sul 14 a 18.

Seconda frazione di gioco in cui Mantova riesce a recuperare un paio di palloni e mantenere salda la testa della partita. Va a segno Antonelli da 3 sul 20-25, risponde però Viviani con un’altra bomba per accorciare a due punti la distanza. Kotnik e Bernardoni respingono la minaccia di Sarcedo che però non si lascia spaventare e riaccorcia a 27-29 il proprio svantaggio a 3 minuti dalla fine. Fiato sempre più sul collo per le sangiorgine con le avversarie che si trovano, grazie ad un gioco da 2+1 di Iannucci, a una sola lunghezza di distanza. Ruffo e Giordano respingono ancora Sarcedo indietro a quattro punti di distanza a pochi secondi dalla fine del primo tempo che si chiude sul 36 a 40.

Rientro in campo un po’ in sordina per le sangiorgine che non riescono a trovare subito il canestro come vorrebbero, Sarcedo coglie l’occasione per ricucire il divario riuscendo a mettersi avanti sul 41-40. Per un paio di minuti e digiuno di canestri in entrambe le metà del campo, la sblocca poi la squadra di capitan Iannucci con due punti; le giocatrici di coach Botticelli non demordono è ancora Giordano riacciuffa il pareggio. Le due squadre si fronteggiano senza che nessuna delle due s’imponga fino a quando, a due minuti dalla fine Sarcedo allunga fino al +5.

Petronio, Antonelli e Monica riescono a riprendere la testa del match chiudendo così il quarto in vantaggio nonostante i momenti di difficoltà.

Ultimo quarto al cardiopalma in cui le venete pareggiano i conti e qualche pallone perso di troppo dalle biancorosse non concede loro di mettere la freccia per archiviare la pratica. Tante sostituzioni per tutte e due le squadre e tanti falli per entrambe le compagini: sono le giocatrici di coach Silvestrucci a creare lo strappo di 4 punti in loro favore (56-52 per Sarcedo). MantovAgricoltura riesce a pareggiare e con la tripla di Monica ed un paio di liberi riesce a rimettersi avanti sul 56-61. Nel finale poi Sarcedo, con una reazione d’orgoglio riesce a ricucire il divario e a portare la situazione in pareggio rimandando il risultato finale all’overtime.

Tempo supplementare che si apre con due liberi per Bernardoni concedendo il primo vantaggio alle sangiorgine. Continua Monica recuperando un pallone e mettendo a segno altri due tiri liberi. Sarcedo non cede ancora e si riporta a due lunghezze di distanza. Nel finale si gioca molto sui falli sistematici, ma alla fine sono le sangiorgine ad avere la meglio e con un rimbalzo difensivo sul secondo libero sbagliato di Sarcedo chiude ufficialmente le pratiche.

Sorridono le biancorosse che si portano a casa una vittoria molto importante in chiave classifica che le fa trovare ora a 12 punti.

Il prossimo impegno sarà sabato prossimo 25 gennaio, alle ore 21:00, presso le mura del DLF contro la prima della classe Akronos Moncalieri.

Basket Sarcedo: Viviani 15, Iannucci 12, Colombo 13, Shaw 6, Fumagalli 3, Galdiolo, Carollo 5, Garzotto 5, Merlini, Meggiolaro 4, Santarelli. All.re Silvestrucci M.

MantovAgricoltura: Giordano 19, Kotnik 9, Bernardoni 15, Monica 12, Ruffo 4, Pastore, Petronio 2, Antonelli 6, Pizzolato, Bottazzi. All.re Botticelli S.

Ufficio Stampa Basket 2000 San Giorgio