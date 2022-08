A2 – Mantova, Florencia Llorente è la nuova capitana

Florencia Llorente, pivot argentina alla sua ormai terza stagione biancorossa, è la nuova

capitana di MantovAgricoltura.

Florencia, che nelle ultime due stagioni si è distinta in tutto il campionato per essere

stata la miglior rimbalzista della regular season, ha ereditato la carica che nelle annate

precedenti era affidata ad Alice Pizzolato e alla storica Simona Antonelli.

Un’eredità pesante, ma che al tempo stesso calza a pennello all’argentina che sin dal

suo arrivo ha dimostrato non solo una grande abnegazione in campo, ma anche un forte

spirito di gruppo e da leader nello spogliatoio divenendo presto un cardine centrale di

tutta la squadra.

Nuova capitana di un gruppo quasi totalmente rinnovato ed altrettante nuove

sfide che aspettano Llorente e compagne: “Sono molto fiduciosa di questo nuovo

gruppo. Abbiamo giocatrici importanti come Marida e Veronica che scendono della A1 e

sono sicura che ci aiuteranno tanto. La squadra in generale la vedo molto competitiva,

saremo una squadra tosta. Il focus sicuramente sarà la difesa aggressiva sulla palla.

Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme.”

Ormai Florencia è diventata ‘una di casa’ a Mantova, città e società che sente come una

famiglia: “A Mantova mi trovo benissimo, mi sento come a casa. Infatti questa è la terza

stagione di fila che farò qui e sono molto felice. Voglio aiutare alla squadra sia in campo

che fuori ad arrivare agli obbiettivi proposti. Personalmente spero poter fare un bel

campionato e lavorerò tanto per riuscire a farlo.”

Nonostante la data d’inizio ufficiale sia ancora distante, la voglia di scendere in

campo è già altissima e la competizione che aspetta le sangiorgine sarà tutto fuorché

scontata come lo sono gli obiettivi stagionali: “Credo che quest’anno il Girone Nord sia

ancora più competitivo che quello dell’anno scorso. Ci sono tante squadre che si sono

rinforzate tanto quindi sarà un campionato tosto. Sarà molto importante essere

concentrate sin dall’inizio. L’obiettivo principale di squadra è quello di fare meglio

dell’anno scorso. Vogliamo essere una squadra più regolare e arrivare ai play off in un

posto migliore rispetto al precedente. Raggiungere la Coppa Italia sarebbe un traguardo

stupendo e lavoreremo sodo per arrivarci.”

La nuova Capitana ha ben chiaro quello che dovrà essere il suo ruolo, ossia

quello di un pilastro non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori dal campo: “Vorrei

che fossimo un blocco unico, come squadra. Oltre a fare gruppo e a lavorare sodo credo

che sia importante essere unite tra di noi e vorrei essere un punto di riferimento e di

contatto tra la squadra e la società per qualsiasi problema che potrebbe esserci. Non

sempre le cose necessariamente andranno bene, ma vorrei che all’interno del rettangolo

di gioco ci sia sempre serenità e dialogo. Andremo avanti insieme, sempre.”

La società tiene ad augurare a Florencia un grande in bocca al lupo per la stagione

entrante e per la responsabilità di “Capitana” di cui è stata ricoperta.

