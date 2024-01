A2 – Mantova ingrana la sesta, è vittoria contro La Spezia

CESTISTICA SPEZZINA 41 – MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 63

(13-19; 24-31; 37-46; 41-63)

Tornano dalla Liguria con il sorriso le giocatrici di MantovAgricoltura che trovano, dopo una serata partita in sordina e conclusasi con il botto, la sesta vittoria consecutiva ai danni della Cestistica Spezzina riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri dell’andata (conclusasi sul 53 a 64) e tenendo le liguri a soli 41 punti consolidando il proprio posizionamento come terza miglior difesa del girone.

Dopo un avvio di partita abbastanza tranquillo, le mantovane piazzano una zampata importante entrando in fiducia con Fietta che inaugura la serata a cui seguono una tripla e due tiri liberi di Bottazzi. Le spezzine commettono molti errori al tiro, mentre le sangiorgine difendono forte chiudendo tutte le vie per arrivare al tiro, mentre l’allungo del 9 a 0 porta la firma di Llorente con assist in smarcamento solitario realizzato da Orazzo. Le casalinghe si sbloccano con un tiro libero realizzato e dopo poco Colognesi trova il fondo della rete da 3 rimettendo le sue sul -5 (4 a 9), sarà poi Favre a mettere a segno altri due punti piazzando un contro parziale di 6 a 0 per le proprie. Mantova prova a mantenere salda la partita con Dell’Olio da sotto, Capra però aggancia per le sue il pareggio sull’11 a 11; ci mettono però poco le virgiliane a rimettersi avanti con il perno da sotto di Llorente che si porta alla lunetta coronando il gioco da 3 punti e rimettendo un possesso pieno di vantaggio (11 a 14).

Le giocatrici di coach Purrone ritornano a due possessi di vantaggio, Cappellotto sfida però a viso aperto la difesa schierata e alzando la parabola trova due punti per il -4 delle sue. Negli ultimi secondi ancora una sferzata sangiorgina con Cremona dalla lunetta rimette i due possessi di vantaggio chiudendo sul 13 a 19.

L’avvio della seconda frazione è positivo per le biancorosse che trovano, con Orazzo in un gioco da 2+1 concretizzato, il massimo vantaggio fino ad ora sul +9 (13 a 22). La Cestistica Spezzina lotta con il ferro non riuscendo a trovare punti preziosi, mentre l’inerzia sembra essere sempre di più dalla parte delle sangiorgine con Dell’Olio che trovando la tripla in solitaria porta le sue a 12 punti di vantaggio. Per le liguri è la solita Capra che scuote il tabellone per le sue infilando la tripla, non tarda però la risposta biancorossa con due punti di Llorente su assist di Novati. La Spezia viene trascinata da una Capra cecchina da 3, ancora una volta però arriva il contraccolpo biancorosso con altri tre punti di Orazzo che chiudono il primo tempo sul 24 a 31.

Dopo la pausa lunga, le giocatrici di coach Corsolini ritornano in campo provando a spingere l’acceleratore con Capra che infila la bomba del 27 a 31, presto però le sangiorgine rientrano nei ranghi con Fietta e Orazzo che rimettono 8 punti di vantaggio (27-35). Le percentuali da tre delle liguri migliorano notevolmente con Baldassarre che trascina fino al -5. Si avvia poi un momento di digiuno per entrambe le compagini bloccate sul 32 a 37, con tanti errori al tiro nelle due metà campo e confusione diffusa; sarà Favre da sotto a sbloccare la situazione ricucendo fino al -3 per le sue. Orazzo riporta le sue in superficie con la tripla del +6 (20esimo punto personale sino ad ora) e, allo scadere, quella che fa chiudere le sue sul 37 a 46.

Forti dei 9 punti di vantaggio, le sangiorgine entrano in fiducia riuscendo ad arrivare fino al +16 di vantaggio, anche se le spezzine non cedono la presa e continuano a rincorrere difendendo forte provando a piazzare il contraccolpo, ma la precisione le penalizza nel loro intento incappando in numerosi errori offensivi. Una MantovAgricoltura sempre più consapevole dei suoi mezzi dilaga contro La Spezia in estrema difficoltà, raggiungendo quota 63 a 41, punteggio che segnerà la fine della partita.

Ottima prestazione delle sangiorgine che ritorneranno in campo sabato prossimo, 20 gennaio alle 16:00 nella sfida interna sul parquet del Pala Sguaitzer contro Stella Azzurra Roma.

Cestistica Spezzina: Colognesi 7, Cappellotto 5, Templari 4, Favre 4, Guerrieri, Castelli ne, Baldassarre 9, Carraro, Candelori ne, Guzzoni ne, Ratti ne, Capra 12. All.re Corsolini M.; ass. Sturlese F., Zampieri G.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 8, Novati 2, Llorente 12, Bottazzi 5, Orazzo 20, Dell’Olio 7, Nwachukwu 2, Petronio 4, Eboigbodin ne, Cremona 3, Ndiaye ne, Eppiani. All.re Purrone S.; ass. Logallo L.

