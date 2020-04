A2 – Mantova, parla il presidente Purrone: “Giusto fermarsi. Siamo soddisfatti di questa prima stagione”

In queste settimane l’attenzione si è ampiamente spostata su fatti più importanti e

contingenti per il nostro Stato. L’emergenza COVID-19 ha fermato tutto: economia, istruzione ed

anche lo sport.

Per settimane si è andati alla ricerca di una soluzione per non lasciare in sospeso l’attività sportiva

qualora l’emergenza fosse rientrata. È notizia di ieri sera che la Lega Basket Femminile ha deciso

di concludere la stagione 2019/2020 sia per la Serie A1 che per l’A2.

La decisione è stata presa per tutelare le società, le atlete tutte, gli allenatori e tutti gli addetti ai

lavori.

Dunque, così improvvisamente, la gloriosa prima stagione in Serie A2 delle sangiorgine si

cristallizza a Febbraio 2020.

Le parole del Presidente Antonio Purrone in merito a questa decisione:

“La chiusura delle attività era nell’aria e ci aspettavamo un comunicato circa lo stop definitivo dei

campionati anche prima di quello effettivo comunicato dalla Lega. Era inevitabile chiudere la

stagione in quanto non vi erano più le basi e le condizioni minime per poter andare avanti, anche e

soprattutto a livello sanitario.

Siamo chiaramente molto dispiaciuti di non poter arrivare fino infondo a questa nostra prima ed

importante stagione in Serie A2, ma in questo momento è la scelta migliore perché la tutela della

salute delle persone deve assolutamente venire al primissimo posto.

Io, come Presidente e cittadino italiano, vedo questa situazione come davvero seria e

grigia. Essendo il nostro uno sport di contatto, non nego di temere ed avere dubbi anche sulla

futura ripresa perché credo che avverrà in maniera graduale e solo in un secondo momento

rispetto alle attività quotidiane. Fino a quando non ci sarà la possibilità di stare a contatto già con

gli alunni nelle scuole, il vicino di casa, il cliente o quant’altro, non so come il nostro sport di stretto

contatto possa superare questa situazione. Spero che al più presto si possa tornare alla normalità.

E riguardo la prima e storica stagione in Serie A2, prosegue:

Per noi la Serie A2 era un sogno inarrivabile ed inavvicinabile, come vincere alla lotteria. Alla fine,

la nostra lotteria l’abbiamo meritatamente vinta lo scorso anno ed in poco tempo abbiamo dovuto

allestire la squadra non conoscendo esattamente il valore tecnico sul campo dell’A2 che si è

rivelato più forte di quello incontrato in Serie B. Nonostante ciò siamo riusciti a creare una squadra di tutto

rispetto dove ci siamo tolti delle belle soddisfazioni tra cui la primissima vittoria in trasferta contro

Udine. Abbiamo certamente pagato lo scotto del campionato incassando qualche colpo, ma la

nostra squadra ha sempre lottato ad armi pari anche con le teste di serie e la situazione, fino

all’interruzione, era abbastanza buona ed aperta.

Siamo soddisfatti di quello che abbiamo dato durante il campionato e credo di poter dire che

avremmo potuto dare anche di più se non ci fosse stata questa grave situazione.”

I palloni si fermano e cala il sipario. Ora la partita più importante la stanno giocando i nostri medici,

infermieri ed ausiliari negli ospedali e noi non possiamo far altro se non fare il tifo per loro e

rispettare quanto ci viene detto: restiamo a casa e portiamoci a casa questa importantissima

partita per l’umanità.

Ufficio Stampa Basket 2000 San Giorgio