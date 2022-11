A2 – Mantova passa a Carugate

7° GIORNATA GIRONE NORD: DIMENSIONE BASKET CARUGATE 50 – MANTOVAGRICOLTURA 66

(10-17; 24-30; 45-46; 50-66)

Tornano a sorridere le sangiorgine che ritornano in terra mantovana con una vittoria importante contro una diretta avversaria, continuando a rimanere in corsa per le posizioni più ambite del girone, e assestandosi al sesto posto in classifica con 8 punti (in condivisione con Broni) alle spalle del quartetto Sanga, Castelnuovo Scrivia, Udine e Costa Masnaga.

La prima frazione di gioco si apre con le firme di Orazzo e Llorente, ma presto Carugate ricuce il mini-divario creato piazzandosi sul 4 a 4. L’allungo biancorosso arriva a 9 punti con le milanesi che rimangono in partita continuando a rincorrere e provando a contrastare i tentavi biancorossi chiudendo in svantaggio di 7 punti sul 17 a 10.

Nel secondo quarto Orazzo e Bottazzi portano le mantovane sul vantaggio in doppia cifra (21 a 10), riuscendo a non concedere tiri alle avversarie per circa due minuti grazie ad una solida difesa che riesce ad intercettare palloni per poter ripartire per concretizzare le proprie azioni. Lo stacco continua a rimanere in doppia cifra in favore di Llorente e compagne fino a quanto Faraoni trova i due punti del 16 a 25 per le casalinghe che provano a farsi nuovamente sotto. Qualche errore al tiro potrebbe far abbassare la concentrazione sangiorgina, ma Labanca spazza via i pensieri segnando due punti che smuovono ulteriormente il punteggio. Carugate continua nella sua rincorsa, Bernardoni e Dell’Olio dalla lunetta respinge nuovamente i tentativi di assalto avversari, ma una bomba di Faraoni porta lo strappo a due possessi pieni di svantaggio le milanesi andando sulla pausa lunga sul 24 a 30 per le atlete di coach Purrone.

Di rientro dalla pausa lunga Orazzo dalla linea della carità e Llorente da sotto battezzano il secondo tempo di gioco rimettendo 10 punti in cascina per le sangiorgine (24 a 34). Inizia poi il gioco del botta e risposta tra le due sponde: a Bernardoni, Bevolo e Dell’Olio rispondono Faraoni, Belosevic e Cassani (dall’arco da tre punti) e Baiardo assestando il punteggio sul 35 a 40. Orazzo prova ad allontanare ulteriormente lo spauracchio dell’aggancio trovando un tiro dalla media, ma Andreone e Diotti accorciano ancora sul -1 grazie a due bombe. Le stesse atlete milanesi piazzano e realizzano il contrattacco con il primo vantaggio della serata per le atlete di coach Colombro (45 a 42).

Bottazzi si carica la squadra sulle spalle e dopo due punti su un pallone recuperato da Labanca, recupera a sua volta un pallone piazzando altri due punti per ribaltare nuovamente il punteggio in favore delle mantovane e chiudendo il quarto sul 45 a 46.

Ultimi dieci minuti aperti da Belosevic che trova due punti rimettendo avanti il punteggio per le sue, ma Orazzo risponde a tono ristabilendo il vantaggio sangiorgino (47 a 48). Llorente è una sentenza dalla lunetta e permette l’ulteriore allungo che arriva ad un possesso pieno a cui segue la tripla di Bottazzi che alza ulteriormente le percentuali e l’aggressività delle biancorosse che entrano sempre più in fiducia riuscendo, da questo momento, a piazzare la sferzata (il quarto si chiuderà 20 a 5 per le biancorosse) che gli concederà poi nel finale di incassare la vittoria. Labanca, ancora Bottazzi – che chiuderà la serata con 18 punti – e Llorente nel finalissimo siglano l’archiviazione della pratica sangiorgina: torna a vincere MantovAgricoltura sul 50 a 66.

MantovAgricoltura tornerà in campo sabato prossimo, 26 novembre alle 19, sul campo della Posaclima Ponzano nella gara valida per l’ottava giornata di campionato.

Dimensione Bagno Carugate: Belosevic 9, Diotti 15, Cassani 6, Khozobashiovska 1, Baiardo 4, Usuelli, Osmetti n.e., Andreone 5, Nespoli 2, Faraoni 8, Marino n.e. All. Colombo A.; ass. Brambilla A.

MantovAgricoltura: Dell’Olio 4, Llorente 16, Bevolo 4, Bernardoni 4, Orazzo 13, Togliani n.e., Petronio, Ndiaye n.e., Bottazzi 18, Labanca 7, Silocchi n.e. All. Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

UFF.STAMPA BASKET 2000