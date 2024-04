A2 – Mantova passa a Torino e chiude quarta

Torino Teen Basket – MantovAgricoltura San Giorgio 52 67

(12-15; 30-31; 36-56; 52-67)

Si chiude con il miglior risultato mai raggiunto in casa Basket 2000 San Giorgio la stagione 2023/2024: la vittoria a Torino consegna infatti il quarto posto in classifica alle biancorosse, che si presenteranno ai playoff come “testa di serie” del proprio girone sfidando la quinta classificata del Girone B.

Le sangiorgine aprono le danze con Llorente da sotto provando sin da subito ad inserirsi in cabina di regia, le torinesi non vogliono concedere vita facile alle ospiti e trascinate da Giangrasso, che segna 6 dei primi 8 punti delle casalinghe, si portano sul +4 (8 a 2).

Torino continua a macinare rimanendo avanti anche se le virgiliane riescono a costruire buone azioni non riuscendo però ad imporsi come vorrebbero, finchè Cremona trova il fondo del cesto con la bomba che dà l’inerzia a Bottazzi per il tiro dalla media che sigla il nuovo vantaggio biancorosso sul 12 a 13, trasformato poi in un possesso pieno a pochi secondi dalla fine da parte di Novati.

Un secondo parziale ad elastico tra fuga e rincorsa per le due compagini: San Giorgio sembra essere riuscita a prendere le misure avanzando imperterrita fino al +9 ottenuto con i tiri liberi di Fietta e lasciando le avversarie ancora a digiuno di punti. Tortora smuove il tabellone per le sue, mentre Orazzo rifila la tripla che vale il primo vantaggio in doppia cifra per le sue. Qualche errore al tiro e pallone perso rallenta i giochi sangiorgini permettendo, al contrario, a Torino di rientrare fino al -2 (23 a 25) a poco meno di 3 minuti dalla sirena della pausa lunga. Lo sforzo a rimbalzo è positivo per MantovAgricoltura che continua però a non trovare agilmente il canestro come vorrebbe, mentre la Teen Basket sembra aver ritrovato la bussola con il fiato sul collo delle avversarie: Novati prova a scuotere la minaccia con un buon tiro dalla media (27-31), ma Colli trova un buzzbeater da 3 negli ultimissimi secondi, mandando tutti negli spogliatoi sul 30 a 31.

Di rientro dalla pausa lunga si prospetta un terzo quarto mortifero per le torinesi che saranno messe alle strette dalle virgiliane che concedono loro solo 6 punti in tutto il parziale mettendone a segno, di contro, 25. Se la Torino Teen Basket non trova il fondo del cesto le sangiorgine migliorano le proprie percentuali ed entrano sempre più in fiducia con una Bottazzi scatenata (chiuderà con 17 punti la serata) che trova 8 punti consecutivi a cui segue a ruota Orazzo cecchina da 3. Le casalinghe provano a rimanere attaccate alle mantovane, ma il treno è ormai partito: Cremona infila la tripla del +19 mentre Orazzo consegna il +20 dalla lunetta, il tutto condito da palloni recuperati ed una difesa puntuale e precisa, chiudendo sul 36 a 56.

Anche nell’ultima frazione di gioco le sangiorgine continuano a perseverare sulla linea adottata nel terzo quarto concedendo poco alle avversarie e mantenendo la testa della gara senza tentennamenti.

Il quarto posto è servito, la sfidante delle sangiorgine ai playoff sarà dunque la quinta classificata del Girone B, ossia la Martina Treviso. Gara 1 si disputerà il 27 aprile tra le mura amiche del Pala Sguaitzer, mentre Gara 2 si giocherà in esterna il 2 maggio.

Torino Teen Basket: Azzi 6, Delboni 4, Colli 13, Giangrasso 11, Cristelo Alves 11, Gregori ne, Sabou, Baima 2, Tortora 2, Isoardi 3, Carfora ne, Jankovic ne. All.re Corrado M.; ass. Caron P., Drago M.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 6, Novati 6, Llorente 7, Petronio 2, Orazzo 20, Dell’Olio 1, Nwachukwu 2, Cremona 6, Bottazzi 17, Veghini, Benatti. All.re Logallo L.; ass. Purrone S.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO