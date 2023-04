A2 – Mantova passa a Trieste

25° GIORNATA GIRONE NORD: FUTUROSA FORNA TRIESTE 68 – MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 74

(25-25; 39-44; 56-60; 68-74)

Ottima serata per MantovAgricoltura che torna a sorridere a vincere portandosi a casa la serata sul punteggio di 68 a 74. Un digiuno di vittorie che viene colmato con il raggiungimento dell’ottavo posto, ultimo disponibile per i playoff.

La sicurezza di accedere alla post season tra le big della classe non è però ancora matematica: sebbene gli scontri diretti siano in favore di San Giorgio, sarà necessario strappare una vittoria per la conferma assoluta. Nonostante ciò la vittoria era ciò che serviva alle atlete mantovane che hanno messo in scena un’ottima prova corale contro una Trieste che non ha mai tirato i remi in barca.

MantovAgricoltura prova a cogliere la Futurosa impreparata infilando un iniziale 0 a 4 che viene però presto ricucito da Streri e Miccoli. Bottazzi e Orazzo spolverano la riga da tre punti infilando due triple a seguito che spingono San Giorgio sul +6, ma le triestine rispondono presente e provano a risalire la china sebbene ci pensino Labanca e Dell’Olio questa volta a mantenere salda la testa della partita. A poco più di due minuti dalla prima sirena la Forna trova il primo sorpasso della serata con Miccoli (23 a 21): da questo momento inizia il botta e risposta tra le due formazioni che si porterà fino alla fine della frazione sul 25 a 25.

Nel secondo quarto prova subito a spingere sull’acceleratore Petronio infilando una tripla in solitaria (piazzandone una seconda un paio di azioni dopo). Trieste continua a rincorrere, San Giorgio però riesce a costruire dai rimbalzi delle buone costruzioni riuscendo a rimanere avanti di un paio di lunghezze; ci pensano poi Ianezic con due bombe, Togliani dalla media e Dell’Olio a cronometro fermo che infilando 10 punti mandano le sangiorgine negli spogliatoi con il punteggio che gli sorride con due possessi di vantaggio con la compagine casalinga mai doma che ad ogni assalto biancorosso prova a ribattere senza timore.

Il rientro dalla pausa lunga si apre sulla falsariga del primo tempo: ad ogni attacco di una squadra corrisponde un contro attacco avversario mantenendo la situazione pressochè invariata. Così come nella prima frazione sono ancora Bottazzi e Orazzo che suonano la carica per le sue compagne riuscendo a trovare il vantaggio in doppia cifra sul 46 a 56. Gli errori da entrambe le metà campo lasciano la gara in stallo per MantovAgricoltura, mentre la Futurosa ricuce fino al -6. Tante seconde occasioni per le atlete di coach Purrone che, sebbene orfane di capitan Llorente, compiono un grande sforzo a rimbalzo tanto nella metà campo offensiva quanto in quella difensiva. Trieste continua a rimanere attaccata al treno sangiorgino, non riuscendo però a concretizzare fermandosi a quattro punti di svantaggio sul 56 a 60 sulla penultima sirena della serata.

Gli ultimi dieci minuti si aprono con il piede sull’acceleratore per Trieste che prova a fare la voce grossa con Bosnjak dall’arco da 3 che piazza, con 6 punti a suo nome, il sorpasso triestino sul 62 a 60. Bottazzi scompiglia i piani avversari con un’altra bomba (chiuderà la serata con il 75% dell’arco da 3) del nuovo vantaggio biancorosso. San Giorgio sfrutta gli errori delle avversarie per ripartire rimanendo con il punteggio sempre in proprio favore. Orazzo dalla lunetta e Bottazzi da 3 sono due pedine fondamentali per la serata che danno il largo a San Giorgio toccando il +9 che alla fine risulterà essere un +6 sulla sirena finale.

Il prossimo impegno, che sarà l’ultimo della regular season per MantovAgricoltura, è fissato per sabato prossimo, 15 aprile alle 20.30 presso il Palazzetto dello Sport Sguaitzer, nella sfida contro Acciaierie Valbruna Bolzano.

Futurosa #Forna Basket Trieste: Streri 21, Castelletto 2, Bosnjak 15, Miccoli 14, Sammartini 13, Cumbat 3, Croce, Grassi ne, Lombardi ne, Camporeale, Carini. All.re Scala A.; ass. Mura A., Ragaglia A.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio 9, Ianezic 10, Bottazzi 18, Labanca 13, Orazzo 15, Togliani 3, Petronio 6, Bevolo, Ndiaye ne, Benatti ne. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

