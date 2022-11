A2 – Mantova passa di forza a Ponzano

In una serata partita con le polveri bagnate per MantovAgricoltura (primo quarto chiuso sul 12 a 10 per Ponzano), le atlete mantovane riescono a sfoderare una prestazione maiuscola tanto offensivamente quando difensiva rinsavendo dalle difficoltà iniziali e piazzando dei parziali mortiferi che consegneranno loro il risultato finale.

Palla a due vinta da Ponzano che si mostra subito reattiva a canestro, le casalinghe sfruttano bene la strada libera per Varaldi che battezza la partita per le sue, mentre le biancorosse litigano con il ferro non riuscendo a trovare soluzioni facili per arrivare a canestro. Sportellate dentro al pitturato per Llorente che cerca di trovare la rete pur venendo sistematicamente raddoppiata. Il digiuno di punti si prolunga con le casalinghe buttano l’impronta difensiva stringendo le maglie e riempiendo il pitturato non concedendo strade efficaci alle biancorosse che continuano nei tentativi di costruzione dall’alto per poi cercare di liberarsi da sotto.

Riesca a sbloccare il punteggio Llorente con un’entrata in rovesciato con il difensore addosso, mentre Ponzano allunga con un altro gioco da canestro più tiro libero (non realizzato) del 7 a 2. Anche Orazzo mette la firma nella partita trovando due punti dalla media a cui seguono altri due punti difficilissimi sempre della lunga argentina.

Favaretto respinge la risalita sangiorgina piazzando la tripla del 10 a 6, ma ancora Orazzo dà la zampata per le sue rimanendo attaccata alle neroverdi che sembrano voler fuggire.

Bernardoni, in uscita da un timeout chiamato da coach Purrone, trova una perla eccezionale per le biancorosse a meno di un minuto dalla prima sirena della serata che sancirà anche l’ultimo punto del quarto, conclusosi sul 12 a 10 per le casalinghe.

Seconda frazione di gioco in cui San Giorgio riesce a tenere le avversarie ad un bottino di soli 7 punti, piazzandone invece 18 riuscendo a scavalcare il tentativo di imposizione casalingo. La capitana biancorossa cuce definitivamente il divario avversario, mentre sia nel pitturato offensivo che difensivo si continua a lottare. Ponzano si rimette ancora avanti con Iuliano dalla media e Varaldi da 3 arrivando sul 17 a 13, mentre Bottazzi risica due punti per rimanere in carreggiata; il passo mantovano non recede, con le biancorosso che agguantano ancora una volta il pareggio con il 2 su 2 di Orazzo dalla lunetta che fa assestare le giocatrici di coach Purrone sul 17 a 17. Bottazzi trasforma un passaggio coast to coast di Orazzo in una tripla per il nuovo controsorpasso sangiorgino e sempre la mantovana piazza, nell’azione successiva, due tiri liberi realizzati che permettono l’allungo ulteriore sul 17 a 22. Orazzo non converte il tiro libero in favore di San Giorgio, a seguito del fallo tecnico fischiato a coach Gambarotto, ma si fa perdonare nell’azione successiva insaccando una tripla ed allungando sul +8. Ponzano rosicchia ancora due punti, ma a pochi secondi dalla sirena Labanca piazza una tripla su assist di Orazzo che manda tutti nello spogliatoio sul 19 a 28 per San Giorgio.

Rientrate dalla pausa lunga, Labanca riprende dove aveva lasciato trovando subito due punti da sotto validi per il primo vantaggio in doppia cifra della serata sul 19 a 30. Llorente libera l’area per Orazzo che trova la via diretta del canestro in entrata segnando il suo nono punto della serata, mentre Bevolo tiene sulla metà campo le avversarie recuperando il pallone e lanciando Orazzo in contropiede solitaria che non sbaglia. Ed è ancora la #44 biancorossa a dare show con un recupero a metà campo che viene servito a Bottazzi che centra il bersaglio da tre. Ponzano non riesce a trovare il bandolo della matassa della difesa sangiorgina che preme sull’acceleratore recuperando palloni e chiudendo le vie offensive e spingendo le casalinghe allo scadere dei 24 secondi. Ancora la capitana argentina mette lo zampino nella cavalcata, lottando sotto al canestro e trovando il trentanovesimo punto sangiorgino a cui segue a ruota Orazzo che va a segno con il +21 a cronometro fermo dalla lunetta. Bevolo sugli scudi si mette a disposizione della squadra giocando da sotto, lottando a rimbalzo ed incassando una tripla ed altri due punti complicatissimi vicino al ferro.

Iuliano prova ad accedere la luce al blackout trevigiano con due tiri liberi realizzati che valgono il 23 a 46, ma le atlete mantovane non smettono di premere sull’acceleratore. Llorente, costretta al lavoro doppio vicino al tabellone di Ponzano (Labanca è già caricata di 4 falli, mentre Dell’Olio è fuori dai giochi a seguito di un infortunio occorso nel secondo quarto) riesce a chiudere gli angoli di tiro più comodi avversari, mentre nello smile biancorosso continua a dare manforte alle sue compagne. MantovAgricoltura continua a contare su Bevolo, con la piemontese cecchina che trova la bomba del 23 a 51 che diventa 25 a 53 allo scadere a seguito dei liberi delle neroverdi e il tiro da sotto realizzato da Petronio.

Ponzano rientra in campo con Iuliano che prova a richiamare le sue all’azione, ma prontamente risponde Petronio dall’arco da tre segnando il quinto punto della sua serata. Ponzano non riesce a trovare il canestro (particolarmente severo con le trevigiane in questa serata), mentre sangiorgio continua a macinare punti arrivando sul 29 a 60 firmato con una perla di Llorente in piede perno incrociato da sotto. Mioni e Tivenius vanno a segno per Ponzano (32 a 62); spazio in campo, negli ultimi minuti di gioco per Buelloni e Silocchi, le giovani del vivaio biancorosso.

Nonostante le pratiche siano ormai archiviate, Ponzano continua a non mollare il punto giocando fino all’ultimo secondo con Tivenius che firma gli ultimi 8 punti di Ponzano.

Si chiude con la seconda vittoria nella seconda trasferta consecutiva per MantovAgricoltura, sul punteggio di 39 a 65, che ora ritornerà a giocare tra le mura amiche del Palazzetto Sguaitzer sabato prossimo, 3 dicembre alle 20.30, nella gara contro

Posaclima Ponzano: Bianchi n.e., Tivenius 8, Zanatta n.e., Mioni 6, Iuliano 11, Rosar, Gobbo 2, Favaretto 3, Varaldi 7, Ballarin n.e., Pellegrini 2, Pertile n.e.. All.re Gambarotto M.; ass. Paganino A., Gobbo G.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio, Llorente 15, Togliani n.e., Petronio 5, Buelloni, Bevolo 8,Bernardoni 6, Bottazzi 10, Labanca 6, Orazzo 15, Silocchi. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

UFF.STAMPA BASKET 200 SAN GIORGIO