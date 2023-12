A2 – Mantova passa nettamente sul campo del Basket Roma

11° GIORNATA GIRONE A: BASKET ROMA 50 – MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 85

(5-24; 22-54; 37-69; 50-85)

Nell’ultima trasferta in terra laziale dell’anno le sangiorgine si sono guadagnate una vittoria allungando a 3 la striscia di successi ottenuti in altrettante sfide.

Dopo un inizio tentennante per le sangiorgine, con le romane che si fanno presto sotto (3-4), le virgiliane si scrollano dalle spalle la paura e spingono sull’acceleratore a partire dai liberi di Fietta superando poi ben presto il tetto dei 20 punti con la tripla di Dell’Olio. Le giovani di Basket Roma restano bloccate a 5 punti, mentre in extremis per le biancorosse è Cremona a siglare gli ultimi 2 punti della frazione.

Secondo tempo scatenato per MantovAgricoltura che mette a segno 30 punti con positive percentuali dalla lunetta e soprattutto dall’arco da 3 con Bottazzi, Orazzo e Novati che scuotono il tabellone. Da sotto le plance Llorente si impone e mette la sua firma con azioni di potenza ed una grande difesa anche Nwachukwu, mentre in cabina di regina Fietta conduce le sue compagne con tranquillità e un’ottima visione di gioco. La frazione si chiude sul 22 a 54.

Il rientro dalla pausa lunga è frizzante per Roma che trova un parziale di 8 a 0 (30 a 56), MantovAgricoltura rinsavisce presto dal momento di blackout ritornando nei binari e non facendosi spaventare dal guizzo delle romane. Petronio e Dell’Olio si mettono in proprio rimettendo nuovamente 28 punti di distacco mentre è poi Novati che segna il 67esimo punto valido per il +30 sangiorgino.

Nonostante le pratiche possano dirsi archiviate, San Giorgio gioca un quarto quarto giocando in maniera fluida riuscendo a mettere in pratica ciò su cui si lavora durante la settimana e riprendendo fiducia nei propri mezzi: lo spauracchio delle sconfitte sembra essere ormai lontano grazie alle vittoria che proviene da una prestazione maiuscola in cui tutte sono state pedine fondamentali per la soddisfazione della vittoria.

MantovAgricoltura tornerà in campo sabato prossimo, 23 dicembre, in esterna nella sfida contro la Libertas Moncalieri, con l’obiettivo di chiudere ancor meglio il 2023.

Basket Roma: Lucantoni 10, Fantini 9, Benini 4, Preziosi 11, Aghilarre 5, Leghissa, Peroni 2, Cedolini ne, Belluzzo, Cenci, Manocchio 9, Rossi. All.re Bongiorno L.; ass. Canini D., Curiale V.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 9, Novati 12, Llorente 6, Bottazzi 13, Orazzo 19, Dell’Olio 13, Nwachukwu 5, Petronio 4, Buelloni, Cremona 4. All.re Purrone S.; ass. Logallo L.