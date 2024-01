A2 – Mantova rimonta Torino e infila la quinta vittoria in fila

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 67 – TORINO TEEN BASKET 62

(18-18; 34-30; 45-48; 67-62)

Il 2024 inizia nel migliore dei modi per le sangiorgine che si portano a casa altri due punti chiudendo così il girone d’andata a quota 14 ricoprendo il settimo posto in classifica e lasciandosi alle spalle la Cestistica Spezzina e le Foxes Giussano.

Inizialmente le torinesi provano subito a strappare infilando uno 0 a 6 che pare spiazzare le sangiorgine che non riescono a finalizzare come vorrebbero. Torino prova ancora a spingere sull’acceleratore assestandosi sul +7, ma proprio a questo punto le mantovane alzano la testa e cominciano a risalire la china con Bottazzi che firma 5 punti a cui si aggrega Fietta con altri 2 ricucendo a -2 il divario (12 a 14). Le avversarie continuano a rimanere avanti, nel finalissimo però la zampata biancorossa consegna un pareggio sul 18 a 18 della sirena del primo quarto.

Nel secondo quarto è la play mantovana, Elena Fietta, a consegnare il primo vantaggio della serata alle sue infilando la tripla (21 a 20). È però Llorente che infila quattro punti filati allungando sul +7, mentre le ospiti sembrano non riuscire a trovare facilmente il canestro grazie agli ostacoli messi in campo dalle mantovane. Giangrasso trascina le sue fino al -1, mentre la solita Bottazzi dalla lunghissima distanza rimette i due possessi di vantaggio (32 a 28) che verranno mantenuti sino al suono della pausa lunga, con il tabellone che segna 34 a 30 per le virgiliane.

Il rientro dagli spogliatoi fa ingranare una marcia diversa alla Torino Teen Basket che, recuperando diversi palloni e lottando duramente a rimbalzo lascia a soli 2 punti realizzati MantovAgricoltura infilando però a sua volta i punti che concedono il sorpasso sul 36 a 37. Colli in fiducia trova altri due punti, la fuga torinese viene arrestata da Fietta dalla media e annullata poi da Bottazzi. Le due compagini si sfidano a viso aperto in una serata estremamente fisica e agonistica alternandosi, in questo quarto, il vantaggio. In extremis è la play bianconera, Azzi, a trovare i due punti che consegnano il 45 a 48 per le sue che sancisce la penultima sirena.

Un ultimo quarto al cardiopalma con le difese che si stringono sempre di più dentro al pitturato cercando di ostacolare il tutto per tutto, senza che nessuna delle due squadre molli la presa sulla partita: le sangiorgine ricuciono presto il divario con il compartimento lunghe nel duo Llorente-Dell’Olio che infilano 5 punti (50 a 48) trascinando con loro Orazzo. Torino rimane in agguato e cerca continuamente la sferzata, mentre Cremona spiazza con la tripla del +9. San Giorgio inizia a tirare un sospiro di sollievo, ben presto però le piemontesi si rifanno sotto e Colli trova la bomba del -3 che fa rialzare le antenne alle virgiliane e nonostante gli sforzi in difesa, Torino arriva al -1 a poco più di un minuto dalla fine. Nell’ultima manciata di secondi la Torino Teen Basket sfrutta i propri falli a disposizione mandando in lunetta Orazzo che, chiamata all’azione, mette a segno un 4/5 che consegna la vittoria a MantovAgricoltura sul 67 a 62.

Una vittoria sofferta e non scontata, importante per approcciare il girone di ritorno nel miglior modo possibile: il prossimo impegno è fissato per il 14 gennaio alle ore 18:00 in esterna, sul campo della Cestistica Spezzina.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 14, Novati 2, Llorente 11, Bottazzi 10, Orazzo 12, Dell’Olio 9, Nwachukwu, Eboigbodin n.e., Cremona 3, Ranzato n.e., Eppiani n.e.. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Torino Teen Basket: Azzi 6, Delboni 9, Colli 11, Giangrasso 16, Cristelo Alver 12, Gregori n.e., Sabou n.e.; Baima 5, Tortora 3, Isoardi, Carfora n.e., Jankovic. All.re Corrado M.; ass. Caron P.

UFF.STAMPA BASKET2000 SAN GIORGIO