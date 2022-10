A2 – Mantova ritrova la vittoria e batte Vicenza

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 73 – INTERLOCK VELCOFIN VICENZA 57

(22-6; 36-24; 61-37; 73-57)

Una prestazione maiuscola e di squadra quella che è stata messa in scena dalle sangiorgine nella serata di sabato 29 ottobre, che le ha viste trionfare sul 73 a 57 contro le giocatrici dell’A.S. Vicenza.

Partenza dalle polveri bagnate con il tabellone che rimane immobile sullo 0 a 0 per i primi due minuti e mezzo della gara, ci pensa poi Vujacic a smuoverlo con una tripla a cui risponde prontamente un parzialino di 7 a 0 delle sangiorgine firmato da Llorente, Labanca e Bernardoni. Vicenza si fa nuovamente sotto, ma Togliani si carica la squadra sulle spalle e lancia il “via” per sferrare la controffensiva e bloccare le avversarie sui 6 punti per tutto il primo quarto. Scatenate Bottazzi e Bevolo, autrici di 9 punti in tre azioni concedono a MantovAgricoltura di chiudere i primi dieci minuti sul 22 a 6, con una Vicenza che soccombe sotto l’assalto puntuale e preciso mantovano.

Nel secondo quarto Llorente ed Orazzo arrivano ad allungare a +20 il divario in proprio favore, mentre Vicenza prova a risvegliarsi con Sturma sotto le plance e Sasso dalla lunga distanza, MantovAgricoltura non si fa spaventare e risponde a tono rimettendo i venti punti di vantaggio. Le vicentine, a poco meno di 40’’ dalla fine, si rifanno sotto accorciando a 12 punti il distacco andando sul 36 a 24 nella pausa lunga.

Rientro dalla pausa aperto in quinta con Bevolo dalla linea del tiro da tre (chiuderà con il 57% da 3 la sua serata) e Llorente che fa la voce grossa sotto le plance coadiuvata da Labanca che firma il nuovo +20. Gli spalti del Pala Sguaitzer tremano quando la giovanissima Ndiaye, classe 2006 frutto del vivaio sangiorgino, si alza dalla linea del tiro da 3 senza paura convertendo il tiro in una tripla sul 57 a 35. La precisione di Bottazzi e Orazzo (quest’ultima con 11/12, 92,7%, dai liberi) danno manforte alle mantovane che chiudono sul 61 a 37 la terza frazione.

Ultimi dieci minuti che, nonostante il punteggio ampiamente favorevole per San Giorgio, sono comunque agonistici e ben lottati: Vujacic prova a far rialzare la testa alle sue con una tripla, ma la risposta è presto servita con una bomba di Labanca per mantenere il punteggio sul 64 a 40. Mantova arriva fino a +29 con i liberi di Orazzo (71 a 42). L’ampio divario permette a coach Purrone di schierare in campo anche le giovani Silocchi e Truzzi che negli ultimi minuti danno il loro supporto alla spedizione sangiorgina, ormai al momento di archiviazione della pratica.

Negli ultimi 4 minuti le vicentine provano a salvare la serata con Monaco, Sasso, Amatori e Fontana che riescono ad accorciare fino al -15, che ritorna ad essere -16 con il libero finale di Bernardoni.

Vittoria servita al Pala Sguaitzer, davanti al folto pubblico mantovano che era in trepidante attesa di poter esultare insieme alle proprie giocatrici.

I giochi si spostano nuovamente in esterna sabato prossimo, 5 novembre, nella sfida contro la Podolife Treviso.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio n.e., Llorente 12, Togliani 4, Petronio 7, Bevolo 14, Bernardoni 5, Ndiaye 3, Bottazzi 5, Truzzi, Labanca 9, Orazzo 14, Silocchi. All.re Purrone S.; Logallo L., Gianfreda E.

Interlocks Velcofin Vicenza: Vujacic 9, Antonello 3, Monaco 12, Garzotto n.e., Fontana 4, Amatori 1,Sturma 8, Sasso 10, Reschiglian, Castello 6, Peserico 4. All.re Silvestrucci M.; Borlin L.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO