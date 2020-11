A2 – Mantova sempre più in alto, rimonta vincente sul campo del Fanola

Lupe San Martino di Lupari – Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura 65 – 71 d1ts (16-10, 40-25, 50-44, 62-62, 65-71)



LUPE SAN MARTINO DI LUPARI: Guarise* 5 (1/4, 0/2), Fontana 2 (1/2, 0/1), Beraldo* 4 (2/7, 0/1), Peserico, Amabiglia* 12 (3/4, 2/8), Mini 2 (1/2, 0/1), Nezaj* 8 (1/5, 2/3), Arado 6 (2/4 da 2), Varaldi 4 (2/5, 0/1), Antonello, Rosignoli 15 (0/2, 5/6), Pini* 7 (3/4 da 2)

Allenatore: Di Chiara F.

Tiri da 2: 16/43 – Tiri da 3: 9/23 – Tiri Liberi: 6/11 – Rimbalzi: 47 11+36 (Pini 7) – Assist: 17 (Beraldo 6) – Palle Recuperate: 12 (Amabiglia 3) – Palle Perse: 29 (Guarise 4) – Cinque Falli: Amabiglia, Nezaj

BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Llorente* 9 (1/7 da 2), Pastore* 8 (2/8, 0/3), Gatti 10 (2/9 da 2), Antonelli* 5 (1/3, 1/9), De Stefani NE, Bernardoni NE, Pizzolato* 10 (3/5, 1/3), Bottazzi NE, Ruffo* 8 (3/5 da 2), Errera NE, Marchi 21 (4/5, 0/3)

Allenatore: Borghi M.

Tiri da 2: 16/42 – Tiri da 3: 2/18 – Tiri Liberi: 33/50 – Rimbalzi: 46 14+32 (Llorente 18) – Assist: 9 (Antonelli 5) – Palle Recuperate: 16 (Gatti 6) – Palle Perse: 20 (Squadra 4)

Arbitri: Giunta A., De Bernardi S.

Una serata incredibile per le giocatrici della MantovAgricoltura che riescono a spuntare la vittoria, dopo un tempo supplementare, contro le giovanissime Lupe di San Martino. Per le sangiorgine la panchina era particolarmente corta con Bernardoni e Bottazzi presenti in panchina, ma entrambe con infortuni e non a disposizione di coach Borghi. Assenti anche Monica e Petronio.

La serata in si avvia nel migliore dei modi per le mantovane che subisco subiscono la sferzata di freschezza delle giovani Lupe che riescono a mettersi dopo pochissimo avanti fino all’11 a 2. Il punteggio per MantovAgricoltura riesce a smuoversi grazie i tiri liberi di Gatti e Llorente che accorciano al -7 che diventa -5 con i due punti firmati da Ruffo, mentre le percentuali al tiro su azione restano ancora basse. Le giallonere continuano a mantenere salda la testa della partita respingendo il contrattacco biancorosso chiudendo i primi dieci minuti sul 16 a 10.

Nella seconda frazione di gioco la partenza è frizzante con le triple delle venete che allungano fino al +9, poi MantovAgricoltura con Pizzolato, Gatti e Pastore arriva a sole quattro lunghezze di svantaggio. Da questo momento, però, le sangiorgine vivono un blackout subendo un parzialino di 7 a 0 dalle casalinghe (con percentuali altissime al tiro da tre) si portano sul +15 che le accompagnerà negli spogliatoi per la pausa lunga. Rientrate dallo spogliatoio le mantovane provano subito ad azzannare la partita e riescono a macinare fino al -5 mandando in confusione le giocatrici di coach Di Chiara. Poco dopo le Lupe si sbloccano respingendo nuovamente le mantovane in svantaggio della doppia cifra. Ancora una volta i falli ed i tiri liberi permettono alle virgiliane di rimanere in partita e sullo scadere della penultima sirena Marchi mette a segno due punti che spediscono MantovAgricoltura al quarto quarto con 14 punti di svantaggio.

Ultimi dieci minuti in cui il San Giorgio cambia completamente registro iniziando a risalire la china senza sosta. Una difesa tutto campo e asfissiante mette in difficoltà il Fanola che nonnon riesce più a trovare il canestro. Ruffo, Pastore ed Antonelli sono le autrici della riduzione al divario ad una sola cifra, mentre ci pensa Marchi ad agganciare il pareggio con un tiro difficilissimo sul 60 pari e nell’azione successiva sempre la giovane originaria di Riva del Garda concede il primo vantaggio della serata per la formazione virgiliana sul 60 a 62. Il solito pressing estenuante concede la palla contesa a MantovAgricoltura, ma qualche errore ai liberi non permette di chiudere definitivamente le pratiche e il Fanola nel finale rimanda il verdetto ai tempi supplementari andando a segno da 2 per il 62 pari. Nell’overtime le ragazze di casa mettono a segno nei primi secondi la tripla con Rosignoli, per il resto è man bassa delle sangiorgine: Llorente e Marchi si caricano la squadra sulla spalla creando un divario che lascia ormai presagire la vittoria biancorossa, ma non per questo i ritmi difensivi calano: le Lupe sono messe all’angolo e le sangiorgine imboccano la strada per la terza vittoria consecutiva.

Una vittoria incredibilmente voluta e lottata in cui le biancorosse sono rimaste in svantaggio per larghissima parte della serata, alla fine sono riuscita a spuntarla con un’ottima prova corale e di cuore. Un plauso alle avversarie, squadra giovanissima (la veterana del gruppo è una classe ’98) che ha dimostrato di potersela giocare anche con squadre anagraficamente più esperte. Per le sangiorgine non c’è molto tempo per riposare e festeggiare, infatti mercoledì 25 novembre alle 19.30 si recupererà il match contro Udine in terra friulana rinviato due settimane fa: un paio di giorni per recuperare ed allenarsi in modo da presentarsi alla Libertas nella miglior forma possibile.

Uff.Stampa Basket 2000 S.Giorgio