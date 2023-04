A2 – Mantova spazza via Pallacanestro Bolzano e accede ai playoff

Ritorna alla vittoria casalinga MantovAgricoltura portandosi a casa la serata sull’82 a 50 ai danni delle Acciaierie Valbruna Bolzano.

Il primo quarto ha le polveri bagnate in entrambe le metà del campo con tanti errori al tiro fino a quando Labanca sblocca la serata, ma ben presto Bolzano risponde piazzando il primo stop alla fuga mantovana sul 4 a 4. Provano ancora ad allontanarsi le sangiorgine con Bottazzi e Orazzo, le “Sisters” però restano in agguato rimanendo ad un possesso di svantaggio chiudendo sul 12 a 9.

Nella seconda frazione provano a scappare le mantovane con Bevolo e Labanca che segnano un parziale di 10 a 3 giungendo sul 22 a 12, al duo sangiorgino risponde quello bolzanino di Scordino e Giordano che accorcia a due possessi di svantaggio continuando a rimanere aggrappate alla partita. Ianezic e Botazzi si mettono in proprio dall’arco da 3 piazzando il nuovo +11 a cui dà manforte Orazzo dalla lunetta. Nasraoui continua a perseverare per le Acciaierie (concluderà la serata con 19 punti a referto), mentre Mantova mette in scena un gioco più disteso e tranquillo in attacco ed una difesa ferrea e stretta in difesa. Bottazzi chiude il primo tempo con la bomba (2/2 da 3 questa sera) del 37 a 22 il primo tempo.

Il terzo quarto si apre con l’accelerazione biancorossa che porta San Giorgio fino al +19 ridotto poi a +15 da una Valbruna mai doma e che continua a rosicchiare punti per rimanere in partita. Sarà poi Labanca a dare la sferzata del +20 a cui segue Ndiaye (11 punti questa sera per la giovane del vivaio). MantovAgricoltura sembra essere defintivamente entrata in partita giocando una pallacanestro fluida e distesa con buone letture offensive e difensive. Bolzano non riesce a trovare agilmente la via del canestro e soccombe il +25 con cui si chiude il periodo.

Negli ultimi 10 minuti le pratiche vengono archiviate con un parzialino di 8 a 3 che segna il +30 sangiorgino sul 68 a 38 e MantovAgricoltura mette la modalità crociera mantenendo il punteggio in proprio favore e lasciando spazio, nel finalissimo, ad un assaggio del campo anche alle giovani Diagne e Jacopetti.

Con questa vittoria l’accesso ai playoff come ottava classificata è ora ufficiale e le sangiorgine sfideranno sabato 22 aprile la prima della classe, SANGA Ponte Casa d’Aste Milano in trasferta, in occasione di Gara 1 mentre i giochi ritorneranno al Pala Sguaitzer mercoledì 26 aprile per Gara 2. L’eventuale Gara 3 è fissata per il sabato successivo sempre in esterna.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio 13, Llorente n.e., Togliani, Ianezic 5, Petronio 8, Bevolo 11, Ndiaye 11, Bottazzi 12, Diagne, Jacopetti, Labanca 11, Orazzo 11. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Acciaierie Valbruna Bolzano: Nasraoui 19, Giordano 6, Scordino 8, Peric 2, De Marchi 5, Cela n.e., Fabbricini 7, Marcello, Schwienbacher 2, Del Bosco 1. All.re Pezzi A.; ass. Viale F., Bettiol R.

UFF.STAMPA BASKET 2300 SAN GIORGIO