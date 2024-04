A2 – Mantova travolge Moncalieri

25° GIORNATA: MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 75 – TECNOENGINEERING MONCALIERI 46

(16-16; 32-25; 54-38; 75-46)

Un avvio complicato spazzato via dalle sangiorgine che concludono sul velluto la regular season casalinga infliggendo un 75 a 46 alle lunette di Moncalieri.

Partono fortissimo le ospiti con percentuali molto alte da 3 che si traducono preso in un +10 (4 a 14): una partenza che spiazza le sangiorgine, ma non le spaventa con Llorente e compagne che trovano un contro parziale di 10 a 0 rimettendo i giochi in pari e ritrovando con Dell’Olio il vantaggio a meno di un minuto dalla fine, nuovamente pareggiato sul 16 a 16 da Mitreva in extremis.

Nel secondo parziale Moncalieri continua a rimanere col fiato sul collo delle giocatrici di coach Logallo fin quando Bottazzi e Petronio infilano il +5, massimo vantaggio fino a quel momento che dà fiducia alle sangiorgine sebbene le lunette continuino a non demordere. Le sangiorgine migliorano le percentuali e girano il pallone sempre più velocemente aumentando i giri fino a 3 possessi pieni di vantaggio ridotti ad un +7 ancora da Mitreva e ancora allo scadere.

Il terzo quarto è quello della sferzata di San Giorgio che tocca quota +22 concedendo pochissimo alle avversarie che riescono a ricucire al massimo sul -16, MantovAgricoltura ha perso preso l’inerzia e la testa della partita trovando tiri dalla media e lunga distanza importanti che la portano sul 54 a 38 in proprio favore.

L’ultimo quarto è di accademia per le biancorosse che continuano a condurre la gara mettendo a segno 19 punti, recuperando palloni e continuando a lottare contro una Moncalieri che, nonostante il punteggio in proprio sfavore, continua a macinare e ad avere una grande sfortuna al tiro.

Suona l’ultima sirena e le sangiorgine collezionano la quinta vittoria in altrettanti impegni, vincendo sul campo casalingo che quasi sembrava stregato fino a qualche settimana fa.

L’ultimo impegno della regular season è fissato per il 21 aprile in terra piemontese contro la Torino Teen Basket.

MantovAgricoltura: Fietta 11, Novati 7, Llorente 8, Dell’Olio 14, Nwachukwu, Petronio 4, Cremona 7, Ndiaye, Bottazzi 10, Veghini, Benatti, Orazzo 14. All.re Logallo L.; ass. Purrone S., Gianfreda E.

Tecnoengineering Moncalieri: Carnevale, Cordola 3, Giordano 2, Pasero 12, Landi 3, Mitreva 18, Iagulli, Salvini, Ramasso, Nicora 2, Jakpa 6. All.re Terzolo P.; ass. Lanzone F., Sciannimanico P.

