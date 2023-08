A2 – Mantova: tutte le amichevoli del precampionato 2023

By

È fissato per lunedì 21 agosto alle 19 il primo incontro delle atlete sangiorgine che si terrà nella Palestra delle Scuole Medie di San Giorgio e sancirà l’avvio della stagione 2023/2024.



Le virgiliane avranno due settimane di allenamenti tra preparazione atletica e allenamenti tecnici per poi debuttare nella preseason nell’impegno casalingo contro Scandiano (Serie B) il 6 settembre.

A seguire, il 9 settembre sarà la volta dell’amichevole, sempre tra le mura amiche, contro NP Treviso (Serie A2) mentre nel weekend del 16 e 17 le virgiliane andranno rispettivamente a far visita ad Alpo (Serie A2) e riceveranno Faenza Basket Project (Serie A1).

Nella settimana successiva, mercoledì 20 settembre sfideranno Cavezzo (Serie B) e la Solmec Rhodigium (Serie A2 con acquisizione del titolo da Firenze) sabato 23 settembre. La rassegna prestagionale si concluderà poi sabato 30 settembre contro BCB Bolzano (Serie A2).

