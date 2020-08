A2 – Mantova, tutto pronto per il raduno

Dopo mesi di incertezza, le attività della MantovAgricolutura stanno per ricominciare.

In attesa del raduno della squadra, fissato per lunedì 31 agosto, si apre per le mantovane una settimana di allenamenti di preraduno: a partire da lunedì 24 agosto le giocatrici di coach Borghi si alleneranno lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 20.15 presso il DLF, prima del raduno ufficiale di fine agosto per iniziare a lavorare insieme per la nuova stagione.

Le giocatrici convocate da coach Borghi per il raduno del 31 agosto sono:

Antonelli Simona

Battistelli Agnese

Bernardoni Ilaria

Bottazzi Sofia

De Stefani Camilla

Errera Matilde

Gatti Laura

Llorente Florencia

Marchi Alice

Monica Giulia

Pastore Laura

Petronio Cristiana

Pizzolato Alice

Ruffo Elisa

Le mantovane saranno poi impegnate in due match amichevoli: la prima si giocherà sabato 19 settembre a Faenza (Serie A2, girone sud), mentre la domenica successiva, il 27 settembre, le biancorosse scenderanno in campo per il secondo screening prestagionale contro le giocatrici del Brixia Basket (Serie A2, girone sud).

In bocca al lupo a tutto lo staff tecnico e a tutte le giocatrici per la stagione in procinto di iniziare!