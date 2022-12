A2 – Matelica batte agilmente il Cus Cagliari

Il Cus Cagliari ci prova e riprova, in casa della Halley Thunder Matelica, a fare il colpaccio, ma la serata al tiro è da dimenticare. Fatale il primo periodo (19-8) che ha condannato le universitarie a una gara in salita. Buono l’approccio per il restante arco di gara ma le padroni di casa hanno avuto la meglio, seppur tirando anche loro non benissimo dal campo (63-47). Sugli scudi Paoletti con 19 punti.

LA GARA – A inaugurare la partita ci pensa Stawinska, poi Gramaccioni e Gonzales, quest’ultima osservata speciale, segnano i primi canestri per Matelica. Di Paoletti e Gagliano gli altri canestri sardi mentre le padrone di casa trovano punti da tutto il quintetto e vanno subito via (19-8). Nel secondo periodo le universitarie reagiscono anche in difesa, dove limitano l’attacco di Gramaccioni e compagne, e la partita è più equilibrata tanto che il Cus gioca meglio ma sciupa molte occasioni al tiro. Si va al riposo sul 33-21.

Nel terzo periodo il moto d’orgoglio è capitanato dal duo Caldaro-Paoletti ma l’Halley non cede di un millimetro e con Offor e Steggink (18 rimbalzi in due) ricacciano indietro i tentativi di rimonta ospite, aumentando il divario (50-35). A partita ormai compromessa Gagliano, Caldaro e Paoletti provano gli ultimi assalti ma Matelica è granitica, brava anche a limitare Stawinska in attacco (prenderà però 9 rimbalzi). Finisce 63-47. Per Matelica vanno in doppia cifra Michelini (14), Gramaccioni (13) e Gonzales (10), per il Cus Paoletti (19), Caldaro e Gagliano (entrambe a quota 10).

Coach Xaxa: “Abbiamo affrontato una partita dura, non ho niente da recriminare alle ragazze: hanno dato tutto quello che potevamo dare. La differenza l’ha fatta la bassa percentuale al tiro, ma non posso che essere contento per aver visto un passo in avanti rispetto alle ultime uscite. Ripartiamo da qui: questa nota positiva ci dà coraggio per il futuro”.

Halley Thunder Matelica – Cus Cagliari 63-47

Matelica: Grassia 2, Steggink 7, Gramaccioni 13, Gonzales 10, Michelini 14, Cabrini, Stronati, Celani 6, Zamparini 3, Iob 2, Franciolini 0, Offor 6.

Cus: Puggioni, Saias 2, Giangrasso 2, Gagliano 10, Stawinska 2, Paoletti 19, Caldaro 10, Scanu, Usai. All.: Xaxa F.

Parziali: 19-8, 14-13, 17-14, 13-12.