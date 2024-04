A2 – Matelica è cinica nel finale e stende Vicenza

a terzultima giornata di “regular season” del campionato di serie A2 femminile di basket regala alla Halley Thunder Matelica una combinazione di risultati utile per continuare a rincorrere il 4° posto in classifica, che significherete il vantaggio del campo al primo turno dei play-off (per i quali le biancoblù sono già matematicamente qualificate dal turno scorso).

Le ragazze di coach Domenico Sorgentone hanno superato 72-63 la Velcofin Interlocks Vicenza, contemporaneamente la Futurosa Trieste ha perso in casa con Ponzano Veneto (49-64) e la Martina Treviso è stata sconfitta a sorpresa sul campo del fanalino di coda Abano Terme (60-58).

La Halley Thunder, così – giunta alla terza vittoria consecutiva – ha agganciato a quota 30 punti in classifica le stesse Trieste e Treviso: a questo punto per il 4° posto sarà determinante la partita di sabato prossimo, proprio a Treviso.

Tornando a parlare del successo con Vicenza, dopo un quarto d’oro di gioco equilibrato, Matelica – priva nella circostanza di Gloria Offor – “sprintava” prima sul +10 al 19’ (38-28) grazie alle iniziative di Benedetta Gramaccioni (chiuderà in “doppia doppia” con 11 punti e 10 assist pur non essendo in perfette condizioni fisiche), poi toccava il massimo vantaggio (+13) al 23’.

A questo punto, però, la “zona” veneta inceppa l’attacco della Halley Thunder, che perde ritmo e subisce un parziale di 0-15 in cinque minuti ad opera di una rivitalizzata e frizzante Vicenza (46-49 al 28’) guidata in particolare da Alice Peserico e Iva Belosivic.

Un tiro libero di Anna Poggio interrompe l’anemia biancoblù, prima che le ospiti tocchino il massimo vantaggio di +4 a 29’ (47-51).

L’ultimo mini-riposo consente a Matelica di ritrovare la lucidità giusta per attaccare meglio l’indigesta difesa di Vicenza, che però non molla (60-59 al 36’).

Servono gli assist succulenti di Gramaccioni e une tripla di Alessia Cabrini per “spezzare” la partita in favore di Matelica (67-59 al 38’), che ritrova l’autorità giusta e non sbanda più, conducendo in porto il successo per 72-63, con cinque giocatrici in doppia cifra e Iliyana Gerogieva top-scorer a quota 15 punti.

Halley Thunder Matelica – Velcofin Interlocks Vicenza = 72-63

Halley Thunder Matelica – Kraujunaite 11, Cabrini 12, Celani 2, Georgieva 15, Gramaccioni 11, Zamparini 4, Poggio 12, Montelpare ne, Sanchez 5, Dell’Orto. All. Sorgentone

Velcofin Interlocks Vicenza – Belosevic 14, Togliani 5, Bevolo 3, Fontana 2, Sturma 8, Pellegrini 6, Assentato 7, Peserico 13, Ruffo, Vitari 5. All. Zara

Arbitri – Fiore (Na) e Palazzo (Cb)

Parziali – 18-17, 20-13, 12-21, 22-12

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica