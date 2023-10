A2 – Matelica fa il colpo, vittoria a Roseto con la solita Gonzalez decisiva

Al termine di una splendida partita, interpretata magnificamente dalle due squadre sul parquet, la Halley Thunder Matelica ha fatto il “colpaccio” a Roseto degli Abruzzi battendo la locale Aran Cucine Panthers per 82-84 nella terza giornata del campionato di serie A2 femminile di basket.

L’incontro, al termine di un lungo “testa-a-testa”, si è risolto soltanto nell’emozionante finale (break matelicese di 2-8 negli ultimi 33 secondi di partita), con il canestro decisivo segnato a dieci secondi dalla sirena dal capitano matelicese Debora Gonzalez, autrice di una prestazione da 25 punti, 7 falli subiti, 9 rimbalzi e 7 assist.

Ma bisogna dire che tutta la Halley Thunder si è espressa bene, orchestrata in panchina dall’esperienza di coach Domenico Sorgentone, portando ben cinque giocatrici in doppia cifra (Gonzalez, Gramaccioni, Kraujunaite, Poggio e Sanchez), confermando come otto giorni fa la supremazia a rimbalzo (36-45 stavolta) e il miglior attacco del girone con 76,0 punti di media.

Il tutto, contro una delle formazioni migliori di serie A2 come Roseto, che si presentava imbattuta e con una batteria di giocatrici di primo livello – come infatti ha dimostrato – basti pensare ai 28 punti siglati da Liliana Miccio con 5/6 da due e 6/11 da tre.

E’ stato un match intenso e ben giocato fin dalle battute iniziali dalle due squadre, risoltosi in un finale da infarto, dal quale iniziamo il racconto perché altrimenti la cronaca diventerebbe infinita…

A 4’ 16” da termine le due squadre sono ancora in parità, 70-70, visto che per più di una volta Matelica ha saputo rispondere alle “spallate” di Roseto, che aveva raggiunto anche il +8 due minuti prima.

La Halley Thunder, anzi, passa anche avanti 70-72 con Gonzalez a 3’ 45” dalla fine.

A questo punto la gara diventa una partita a scacchi sia in campo che sulle due panchine.

Roseto reagisce prontamente con Sorrentino e l’ex Aispurùa che a 33” dalla sirena infila la tripla dall’angolo che “sembra” far rima con la vittoria del team abruzzese, avanti di quattro (80-76).

Coach Sorgentone non ci sta, chiama time-out e disegna una rimessa da favola per Carolina Sanchez che da sola, con i piedi a terra, infila la tripla del -1 (80-79).

Roseto perde palla e Gonzalez si invola in contropiede per il sorpasso matelicese (80-81 a 19” dalla fine).

Time-out chiesto da coach Padovano e dopo la rimessa Sorrentino riporta di nuovo avanti Roseto (82-81 a 17” dalla sirena).

Time-out di coach Sorgentone, rimessa per Gonzalez che infila il contro-sorpasso della Halley Thunder (82-83 a 10” dal gong).

Coach Padovano non ha più time-out, le padrone di casa hanno in mano l’azione che può valere la partita, ma Miccio – fin lì perfetta – commette l’unico errore della sua partita perdendo palla a 3” dalla sirena.

Fallo tattico delle abruzzesi su Gonzalez quando manca appena un secondo e mezzo: “Pepo” segna il primo libero, poi sbaglia volutamente il secondo per far scorrere il cronometro e – con il punteggio di 82-84 – Matelica può festeggiare la seconda vittoria stagionale, la prima fuori casa.

Il commento di coach Domenico Sorgentone, allenatore della Halley Thunder Matelica. «Siamo molto felici, ritengo che abbiamo colto una vittoria assai pesante in trasferta. Dopo essere state un po’ troppo “morbide” in difesa nella prima parte di gara, le mie ragazze hanno recepito i messaggi dati all’intervallo, sono state più “tattiche” nella seconda parte, trovando buone soluzioni per mettere in difficoltà Roseto, così è arrivato un bel successo al termine di una vera e propria partita a scacchi».

Aran Cucine Panthers Roseto – Halley Thunder Matelica = 82-84

Aran Cucine Panthers Roseto – Aispurùa 8, Resemini, Botteghi 12, Sorrentino 16, Obouh Fegue 10, Cecili 6, Miccio 28, Lemma ne, Bardarè, Mattera 2, Polimene ne, Ugiagbe ne. All. Padovano

Halley Thunder Matelica – Kraujunaite 14, Cabrini ne, Stronati ne, Celani ne, Georgieva 3, Gramaccioni 14, Gonzalez 25, Zamparini ne, Poggio 10, Montelpare, Offor 2, Sanchez 16. All. Sorgentone

Arbitri – Lilli di Ladispoli (Rm) e Iaia di Brindisi

Parziali – 19-17, 21-16, 18-24, 24-27

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica