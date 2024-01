A2 – Matelica fa l’impresa e ferma Roseto

Che contro una Matelica spalle al muro, reduce da quattro sconfitte consecutive, non sarebbe stata una passeggiata era cosa ben nota nelle menti delle ARAN Cucine Panthers Roseto che, dopo una lunga striscia di dodici vittorie consecutive, cadono al PalaChemiba con il punteggio di 72-59. Va dato ampio merito alla squadra del coach rosetano Sorgentone per aver messo più energia sul parquet, confermandosi per la seconda volta stagionale “bestia nera” delle Panthers.



Nel primo tempo le squadre si equivalgono, le rosetane però tendono a perdere troppi palloni in attacco e Matelica prova anche una fuga ad inizio del secondo quarto. Prontamente le Panthers reagiscono, andando all’intervallo lungo a contatto ravvicinato (31-30).



Le padrone di casa ripartono nuovamente forte ad inizio del secondo tempo, con un break di 8-0 che costringe Padovano a chiamare subito time out. Matelica è galvanizzata e tocca anche il +11, Botteghi e compagne non ci stanno e rispondono colpo su colpo, con il match che in questo frangente vive di continui parziali da parte delle due squadre. L’andamento ad elastico premia però Matelica nel prologo della quarta frazione; questa volta il break delle marchigiane scava il solco decisivo, con le Panthers che provano, per l’ennesima volta, a reagire ma che alla fine sono costrette ad alzare la metaforica bandiera bianca.



Adesso bisognerà subito ricaricare le batterie e ritrovare le giuste motivazioni in vista del prossimo match, domenica al PalaMaggetti, contro Umbertide.



Matelica – ARAN Cucine Panthers Roseto (72-59)

Matelica: Kraujunaite 6, Cabrini 14, Stronati ne, Celani ne, Georgieva 2, Gramaccioni 20, Zamparini ne, Poggio 14, Montelpare, Michelini ne, Offor 6, Sanchez 10. Coach: Sorgentone



ARAN Cucine Panthers Roseto: Resemini, Botteghi, Sorrentino, Obouh Fegue , Bona, Cecili, Miccio, Lemma, Bardarè, Mattera, Polimene, Maroglio. All: Padovano



Parziali (12-15, 19-15, 20-19, 21-10)



Ufficio Comunicazione Panthers Roseto