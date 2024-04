A2 – Matelica non sbaglia con Ancona e chiude quarta

Missione compiuta. La Halley Thunder Matelica supera 69-52 la Basket Girls Ancona, termina la “regular season” di serie A2 femminile di basket con cinque vittorie consecutive e conquista il 4° posto nel girone B con 34 punti, posizione che le garantisce il vantaggio del campo al primo turno dei playoff – i “quarti di finale” – con avversaria ancora da definire (Mantova o Broni, si saprà oggi al termine delle partite del girone A).

E’ stata una “regular season” eccellente, quella appena conclusa dalla Halley Thunder Matelica, la migliore in A2 nella storia della società marchigiana con un bilancio di 17 vittorie e 9 sconfitte.

«Ma – come ha dichiarato coach Domenico Sorgentone – questa non è la conclusione, bensì l’inizio della stagione: perché è con i playoff che viene il bello! E’ questo ciò che ho detto alle ragazze al termine della partita con Ancona e loro sono d’accordo. Per cui adesso ci godiamo questo momento per qualche ora, ma già da domani inizieremo a concentrarci sui playoff, che vogliamo disputare nel migliore dei modi, e sulla squadra avversaria che affronteremo, Broni o Mantova che sia».

Tornando alla partita vinta con Ancona, la Halley Thunder ha controllato il match fin dall’inizio, senza particolari acuti, ma aumentando in maniera graduale il vantaggio e spezzando definitivamente l’incontro con due triple nel giro di trenta secondi di Justina Kraujunaite e Alessia Cabrini al 33’ per il +20 (62-42). Al 38’ arrivava il massimo vantaggio matelicese sul +21 firmato da Iliyana Georgieva dalla lunetta (69-48). Nel finale Ancona rosicchiava qualche punticino per il conclusivo 69-52.

Halley Thunder Matelica – Basket Girls Ancona = 69-52

Halley Thunder Matelica – Kraujunaite 15, Cabrini 10, Georgieva 7, Gramaccioni 12, Poggio 14, Celani, Zamparini 5, Montelpare, Offor 6, Sanchez, Dell’Orto. All. Sorgentone

Basket Girls Ancona – Pierdicca 2, Rizzo 2, Yusuf 1, Dinga-Mbomi 23, Malintoppi, Francia ne, Pelizzari 12, Carloni, Manizza 2, Barbakadze 10. All. Piccionne

Arbitri – Marcelli e Spinelli di Roma

Parziali – 22-16, 13-10, 19-13, 15-13

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica