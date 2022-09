A2 – Matelica, presentate le divise della nuova stagione

Bianca con bordi blu in casa, blu con bordi bianchi in trasferta. La Halley Thunder Matelica presenta le nuove maglie da gioco per il campionato di serie A2 femminile di basket 2022/23 al quale la squadra marchigiana parteciperà per il secondo anno consecutivo.

Al centro il “main sponsor” Halley Informatica, sul petto i loghi dela Lega Basket Femminile e della società Thunder, inoltre il simbolo del prezioso partner Chemiba.

«La novità di quest’anno è la fontana della città di Matelica che abbiamo voluto far comparire in bella vista sulla parte anteriore della canotta, a testimonianza del legame con il territorio, per il quale cerchiamo di essere anche un veicolo di promozione», dicono il presidente Euro Gatti e il direttore sportivo Piero Salari.

E a proposito della bella Fontana Ottagonale di Matelica, che si trova nella centralissima piazza intitolata all’illustre concittadino Enrico Mattei, ecco qualche informazione. Realizzata in pietra bianca, risale al l587, progettata dall’architetto della Santa Casa di Loreto, Lattanzio Ventura di Urbino. Dalla vasca centrale emergono quattro statue di divinità marine (ribattezzate nel linguaggio dialettale Biutinu, Maccagnanu, la Sirena e la Veloce), sui pannelli figurano stemmi papali di Sisto V e di alcuni Cardinali. Nel 1619 venne incisa una dedica al Cardinale Scipione Caffarelli Borghese, protettore della città.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica