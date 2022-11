A2 – Matelica si aggiudica il derby con Ancona

By

La Halley Thunder Matelica scrive il proprio nome nel derby marchigiano con la Basket Girls Ancona, sfida giocata per la prima volta in serie A2, vincendo nel capoluogo dorico per 43-53 nell’ottava giornata di campionato.

Le ragazze di coach Orazio Cutugno, così, tornano prontamente al successo dopo lo stop di sette giorni fa in casa per mano di Firenze e colgono il secondo successo esterno della stagione dopo quello di due settimane fa a Battipaglia, che consente di salire a quota 8 punti in classifica dopo otto giornate.

Non è stata una passeggiata, comunque, espugnare il PalaScherma, contro una Basket Girls Ancona “minata” dalle assenze di Bona e Mataloni, ma mai doma come suo carattere, anche dopo aver perso per infortunio pure Diane nel terzo quarto.

La gara ha avuto un andamento molto particolare.

Dopo i primi cinque minuti equilibrati, Matelica firma il primo vantaggio al 6’ sul 7-8 e per il successivo quarto d’ora va via sul velluto con un break di 4-17 utile per arrivare ampiamente avanti al riposo lungo (13-31).

Ma Ancona non si dà per vinta ed è capace di rimettere in piedi il match nel corso del terzo quarto, riportandosi a contatto sul 31-31 grazie ad un eloquente contro-break. Il tabellone al 30’ recita 31-33.

Le doriche riescono a mettere il naso avanti al 32’ sul 36-35 e la partita resta in sostanziale equilibrio fino al 36’ (41-42).

Negli ultimi quattro minuti la Halley Thunder torna ad essere più concreta, trova canestri importanti con Gonzalez e Grassia, poi la tripla di Gramaccioni consegna alle biancoblù la definitiva sicurezza della vittoria (41-49 al 38’). Matelica allunga fino al conclusivo +10 con quattro tiri liberi di Gonzalez (autrice di 11 dei 16 punti matelicesi negli ultimi sei minuti) che sanciscono il successo per 43-53.

Il commento di coach Orazio Cutugno. «È stata una partita dai due volti. Un buon inizio e poi non siamo rientrate con la giusta attenzione e questo ha dato fiducia ad Ancona. In seguito abbiamo ritrovato il giusto atteggiamento in difesa e siamo riuscite a spuntarla. Ci prendiamo una vittoria importante e continuiamo a guardare con fiducia alla nostra crescita collettiva».

Basket Girls Ancona – Halley Thunder Matelica = 43-53

Basket Girls Ancona – Baldetti ne, Rimi 2, Pelizzari 1, Bona ne, Albanelli 7, Gianangeli 7, Garcia ne, Mandolesi 7, Diane 6, Pelliccetti 2, Yusuf 6, Maroglio 5. All. Castorina

Halley Thunder Matelica – Cabrini 4, Stronati, Celani 5, Grassia 8, Steggink 9, Gramaccioni 8, Gonzalez 13, Zamparini, Iob 4, Michelini, Franciolini ne, Offor 2. All. Cutugno

Arbitri – Doronin e Mammoli di Perugia

Parziali – 9-14, 4-17, 18-2, 12-20

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica