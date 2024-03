A2 – Matelica supera con autorità Ponzano

La Posaclima cade sotto le triple di una grande Matelica (8/16) e viene sconfitta 62-72 nonostante i 14 punti di Kirschenbaum.

Alla ricerca del sorriso la Posaclima Ponzano dopo un periodo non troppo felice, ospite al Palazzetto dello Sport di Spresiano l’Halley Thunder Matelica, reduce dalle Final Eight di Coppa Italia disputatesi a Roseto degli Abruzzi lo scorso weekend. Attesissimo l’esordio sulla panchina biancoverde di coach Angela Gianolla, arrivata a Ponzano l’8 marzo.

Posaclima Ponzano: Kirschenbaum 14, Fiorotto 12, Zoleo n.e., Iuliano n.e., Gobbo 4, Favaretto 7, Valli 5, Varaldi 6, Mosetti 4, Volpato, Pertile 10. All: Gianolla.

Halley Thunder Matelica: Kraujunaite 13, Cabrini 3, Gramaccioni 9, Poggio 18, Offor 8, Georgieva 6, Zamparini, Montelpare, Michelini NE, Sanchez 15. All: Sorgentone.

Il primo quarto è assolutamente combattuto. Si comincia con i due punti avversari di Anna Poggio, che sarà impattante per tutto il periodo. Dopo quasi tre minuti si sblocca Ponzano con la bomba di Cami Kirschenbaum e la gioia del palazzetto. Perfetto il taglio di Fiorotto sull’assist di Mosetti. L’argentina colpisce ancora col giro sul piede perno e l’appoggio al vetro per il primo sorpasso biancoverde. Dall’altra parte, a segno Offor dopo aver catturato il suo stesso rimbalzo. Continua il momento positivo di Poggio innescata, questa volta, dalla sua play Gramaccioni (7-10). Arriva l’immancabile stoppata di Varaldi sul contropiede avversario condotto un’incalzante Offor. E se c’è la stoppata di Varaldi, non può non esserci la tripla di Pertile sullo scarico di Mosetti. Che audacia con Favaretto che manda in tilt la difesa avversaria e riesce a segnare in penetrazione. Entra in campo anche l’espertissima Sanchez che si fa subito sentire dall’arco dei 6,75. Il primo quarto si chiude 15-17.

Sempre molto viva la partita da entrambe le parti: prima Kirschenbaum dal palleggio per l’arresto e tiro dalla media, poi Georgieva con la tripla. Davvero inarrestabile Poggio che sembra essere ovunque. Arriva il +6 di Matelica con Sanchez sotto canestro dopo il passaggio no look. In un attimo Ponzano si ritrova 20-28, a segno Gramaccioni e ancora Offor. Classe + esperienza = Pertile, la quale si gira sul piede perno e trova il canestro con il fade away. Sempre lei serve Valli per la tripla perfetta, arriva il parziale positivo di 5 punti per Ponzano e il time out di Matelica. Botta e risposta tra Offor e Pertile. E se tra i due litiganti il terzo gode, Poggio c’è ancora e piazza il tiro dalla medio-lunga distanza. Fiorotto in risposta dall’altro lato: è -3. Si sfiora il pareggio con Valli e il fadeway per 31-32. Il finale del secondo quarto vede Matelica prevalere, sempre grazie alla lunga numero 15: è dappertutto, prima a rimbalzo e poi col sottomano. Un errore difensivo di Ponzano lascia scoperta Georgieva sull’arco tre punti che non perdona. Al riposo lungo si va per 31-37.

Si torna in campo con il recupero difensivo di capitan Gobbo per il contropiede di successo di Mosetti. Dall’altro lato Kraujunaite con l’acrobazia. Giunge prontissima la risposta di Kirschenbaum. Fiorotto, si gira benissimo sul piede perno e riesce a servire il backdoor di Gobbo per l’appoggio al vetro. La grande visuale di Gramaccioni le permette di servire lo schiacciato per terra per il sottomano di Offor. Ancora Kirschenbaum che si ritrova il rimbalzo nelle mani e trova il canestro dalla media. Bravissima Pertile a trovare lo scarico per Varaldi e il piazzato ben eseguito 42-46. Volpato sulla linea di fondo riesce a servire il taglio di Favaretto per il -2, nel palazzetto è una bolgia. Kraujunaite segna anche da tre. Dominio di Sanchez, che piazza anche la tripla. Favaretto, con astuzia, sfrutta il blocco di Varaldi buttandosi dentro e trovando canestro e tiro libero aggiuntivo. Dopo mezz’ora di gioco è 49-54.

L’ultimo quarto è di sofferenza per Ponzano, che vede le avversarie salire in cattedra. Varaldi con i suoi tentacoli piazza la stoppata anche su Poggio. Arriva il massimo vantaggio in doppia cifra di Matelica con la tripla di Kraujunaite. Allo scadere dei 24 anche Sanchez a segno dall’arco dei tre punti. Ci pensa Fiorotto a sbloccare un momento negativo di Ponzano durato ben cinque minuti. Nel frattempo, Poggio sale a quota 16 punti. Ci prova Kirschenbaum a tenere viva la squadra con un paio di parabole. Poi Fiorotto con la penetrazione e capitan Gobbo con il reverse in appoggio al vetro. Il colpo del KO lo mette a segno Benedetta Gramaccioni con la tripla allo scadere dei 24”. Nell’ultima azione, il canestro dall’angolo di Varaldi fissa il punteggio sul 62-72.

Prossimo appuntamento al Palazzetto dello Sport di Spresiano il 23 marzo ore 20 contro Roseto.

