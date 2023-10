A2 – Matelica supera Trieste davanti ai propri tifosi

Halley Thunder Matelica – Futurosa #Forna Basket Trieste 76 – 71 (15-15, 37-32, 57-50, 76-71)



HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 7 (3/4, 0/2), Stronati NE, Celani, Georgieva* 16 (4/7, 2/8), Battellini NE, Gramaccioni* 11 (2/6, 1/3), Gonzalez* 21 (2/5, 3/10), Zamparini 4 (0/4 da 3), Poggio* 6 (1/5, 0/2), Montelpare, Michelini NE, Sanchez 11 (2/3, 2/5)

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 14/31 – Tiri da 3: 8/34 – Tiri Liberi: 24/28 – Rimbalzi: 55 12+43 (Poggio 14) – Assist: 16 (Gonzalez 6) – Palle Recuperate: 7 (Gonzalez 2) – Palle Perse: 19 (Poggio 4) – Cinque Falli: Sanchez

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Visintin, Ravalico NE, Briganti NE, Rosset* 19 (1/5, 0/1), Tempia 7 (2/4, 0/1), Ostojic* 13 (1/9, 3/4), Miccoli* 10 (4/12 da 2), Leghissa NE, Sammartini* 13 (5/10, 1/1), Lombardi 5 (1/3, 1/3), Camporeale* 4 (2/7, 0/3), Carini

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 16/51 – Tiri da 3: 5/16 – Tiri Liberi: 24/26 – Rimbalzi: 33 4+29 (Miccoli 6) – Assist: 9 (Rosset 8) – Palle Recuperate: 8 (Rosset 3) – Palle Perse: 9 (Ostojic 3) – Cinque Falli: Miccoli, Sammartini

Arbitri: Alessi N., Cieri A.

Nella seconda giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, la Halley Thunder Matelica coglie la prima vittoria stagionale superando la Futurosa Trieste per 76-71 al termine di un match intenso, avvincente e dagli alti contenuti tecnico/tattici.

Seppur ancor priva delle infortunate Cabrini e Offor, con Michelini non utilizzabile e Sanchez reduce dall’influenza, la Halley Thunder è protagonista di una prestazione assai robusta soprattutto sotto canestro (55-33 il computo dei rimbalzi in favore di Matelica, su tutte Poggio con 14 e Kraujunaite con 13), proprio dove Trieste era molto temuta per via dei tanti centimetri, e in attacco ha trovato più bocche da fuoco rispetto alla sconfitta di sette giorni fa, portando quattro giocatrici in doppia cifra (Gonzalez 21, Georgieva 16, Gramaccioni e Sanchez 11).

Il match si è risolto in volata, soltanto nell’ultimo minuto, ma complessivamente è stata Matelica a guidare quasi sempre le operazioni con un massimo di nove lunghezze.

A Trieste va dato atto di aver giocato una gara altrettanto intensa e di non aver mai mollato, riuscendo a mettere il naso avanti di un punto quando mancava un solo minuto alla fine e di aver costretto agli straordinari le biancoblù – trascinate negli ultimi quattro minuti dalle iniziative del capitano Gonzalez – per avere la meglio nei frangenti conclusivi.

I primi due quarti sono stati un continuo tira-molla, con la Halley Thunder desiderosa di scappar via e la Futurosa sempre pronta a riprenderla (15-15 al 10’, 37-32 al 20’).

Dopo il riposo lungo, Matelica sembra trovare l’affondo giusto quando un gioco da tre punti di Kraujunaite al 23’ porta le biancoblù al massimo vantaggio di +9 (45-36), ma a questo punto per Trieste entra in partita Rosset che si guadagna falli a raffica (saranno 10 alla fine, convertiti in un eccellente 17/18 personale dalla lunetta): 0-7 di break e tutto da rifare sul 45-43 del 25’.

Un gioco da quattro punti di Sanchez sulla sirena del 30’ fa di nuovo sognare Matelica (57-50), ma all’inizio dell’ultimo quarto è Trieste ad essere più concreta tanto che al 35’, ancora grazie a due liberi di Rosset, mette il naso avanti sul 62-63.

Coach Sorgentone rispedisce sul parquet Gonzalez che, ritemprata da due minuti di riposo, nel giro di ventisette secondi serve un assist per Poggio e infila due siluri terrificanti che “sembrano” spaccare la partita (70-63 al 36’). “Sembrano”, appunto, perché Rosset si carica ancora una volta Trieste sulle spalle e guida la rimonta, fino addirittura al nuovo sorpasso (70-71) quando manca appena 1’ 11” da giocare.

Qui, è straordinaria Kraujunaite a rispondere subito con una penetrazione vincente (72-71) e nell’azione successiva, mentre la tripla di Camporeale “flippa” sull’anello ed esce, Matelica può definitivamente tirare un sospirose di sollievo per la raggiunta vittoria, che viene sigillata in lunetta da Poggio e Gonzalez per il definitivo 76-71.

Le parole di Debora Gonzalez, capitano della Halley Thunder Matelica. «Non volevamo assolutamente perdere la prima partita in casa dell’anno. L’abbiamo preparata bene in settimana, anche se abbiamo avuto Carolina Sanchez che non stava bene e ci mancano ancora Gloria Offor e Alessia Cabrini, giocatrici molto importanti all’interno della nostra squadra. Penso che siamo riuscite a fare un capolavoro: è stata una vittoria sofferta e di cui siamo molto contente».

UFF.STAMPA THUNDER MATELICA