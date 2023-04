A2 – Matelica vince a Cagliari in rimonta

Venticinque minuti di ottimo livello. Poi il calo che costa la sconfitta. Il CUS Cagliari deve ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria nel campionato di Serie A2 Femminile. Una solida Halley Thunder Matelica porta via i due punti da Sa Duchessa (69-58), lasciando le universitarie al penultimo posto in classifica.

LA GARA – Dopo un approccio sofferto (subito 9-2 Matelica), le cussine si scuotono e rimettono le cose a posto con un contro break che le porta a pareggiare a quota 14 (Giangrasso a segno). Steggink spinge avanti le sue da oltre l’arco, Puggioni non è da meno e al 10’ è perfetta parità a quota 20.



In avvio di secondo periodo il CUS si prende il primo vantaggio nel match, poi mette il turbo arrivando a toccare anche il +8 con i punti di Striulli e Saias. Matelica si tiene in linea di galleggiamento grazie alla solita Steggink, ma il fallo di Celani sul tiro da tre di Puggioni consente alla squadra di coach Xaxa di andare alla pausa lunga su un confortante +10 (38-28).

Al rientro in campo le cose sembrano mettersi ancora meglio per Stawinska e compagne, che giocano con fluidità in attacco, difendono forte e in poco tempo arrivano al massimo vantaggio sul 43-28 siglato da Caldaro. Poi, però, la luce si spegne: in poco tempo l’Halley Thunder rosicchia il vantaggio del CUS: la tripla di Cabrini vale il -3, poi il canestro di Celani in conclusione di terzo quarto riapre tutto (50-49).

Dopo il sorpasso firmato Michelini nelle primissime battute nell’ultimo quarto, Giangrasso e Stawinska provano a replicare. Alla lunga, però, prevale la freschezza del quintetto di Cutugno, capace di sorpassare con l’eterna Gonzalez e di scappare via con i punti di Steggink. Nel finale non ci sono altre sorprese: Matelica vola via e blinda il suo successo sul definitivo 69-58.

Coach Federico Xaxa: “E’ una partita difficile da analizzare. Da un certo momento in poi non siamo più riusciti a fare le cose che avevamo preparato, anche all’interno di situazioni codificate in allenamento. C’è stato un blackout del quale cercheremo di scoprire le ragioni. Una cosa è certa: l’ansia dettata dalla necessità di far punti non ci aiuta di certo”.

Cus Cagliari-Matelica Basket 58-69



Cus Cagliari: Puggioni 8, Caldaro 8, Giangrasso 11, Stawinska 11, Striulli 12, Paoletti 3, Venanzi ne, Brun ne, Saias 2, Scanu ne, Gagliano 3, Usai. Allenatore Xaxa



Halley Thunder Matelica: Celani 6, Steggink 13, Gonzalez 13, Michelini 13, Offor 4, Cabrini 10, Stronati, Grassia 4, Gramaccioni ne, Zamparini 2, Iob 4, Franciolini. Allenatore Cutugno



Parziali: 20-20; 38-28; 50-49



Arbitri: Mamone e Lenoci