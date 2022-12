A2 – Matelica vince nettamente a Umbertide

Il turno pre-natalizio del campionato di serie A2 femminile di basket non poteva avere esito migliore per la Halley Thunder Matelica, che con una prestazione straordinaria ha vinto nettamente (49-74) a Umbertide contro la formazione umbra che era appaiata in classifica.

Per la Halley Thunder, che sale al 5° posto in graduatoria con 16 punti (8 successi e 4 sconfitte finora), si tratta della quinta vittoria consecutiva, la quarta di fila in trasferta, che denota uno stato di forma eccellente del gruppo di coach Orazio Cutugno.

Il successo in terra umbra, tra l’altro, consente a Matelica di mantenere un piccolissimo spiraglio aperto anche sulla qualificazione per le finali di Coppa Italia (alle quali accedono le prime quattro classificate al termine del girone di andata, per concludere il quale manca solo un turno da giocare, il 7 gennaio in casa con Savona).

Tornando alla partita vinta stasera – 21 dicembre – a Umbertide, la Halley Thunder ha mostrato grande determinazione fin dalle battute iniziali, poi la squadra è stata protagonista di un classico “crescendo” nel corso del match fino a raggiungere un massimo di 30 punti di vantaggio, ha tirato con il 66% complessivo da due (22/33), ha portato undici giocatrici su dodici a referto per punti segnati, ha difeso egregiamente concedendo a Umbertide (priva di Pompei) appena 20 punti complessivi nei due quarti centrali, ha vinto la lotta a rimbalzo per 39-29.

La cronaca della partita. Dopo i primi otto minuti equilibrati, Matelica tenta un allungo al 9’ (12-19), ma Umbertide non la lascia fuggire (15-19 al 10’).

Nella seconda frazione, però, la Halley Thunder con grande autorevolezza cresce in difesa e in attacco si affida all’ottima Steggink (5/5 da due in questo parziale) per creare un primo “gap” importante di vantaggio (25-39 al 19’).

Dopo il riposo lungo, Umbertide torna sul parquet più grintosa e desiderosa di rientrare in partita, ma Matelica – pur non segnando nei primi quattro minuti – regge in difesa subendo solo tre punti, per cui non appena si esaurisce la spinta delle locali, la Halley Thunder prende il largo in contropiede fino ad arrivare a +20 al 27’ (30-50).

Negli ultimi dieci minuti Matelica continua a ruotare tutta la panchina e ad aumentare sempre più il vantaggio fino ad arrivare al massimo di +30 al 34’ sul 35-65. Il match termina 49-74.

«Davanti a una performance di questa attenzione da parte di tutto il gruppo, posso solo fare i complimenti a tutte le ragazze – è il commento di coach Orazio Cutugno. – Ci siamo fatti un bel regalo di Natale, meritato e ricercato. Ci godiamo il momento rimanendo con i piedi per terra. Auguro a tutti un Buon Natale».

La Bottega del Tartufo Umbertide – Halley Thunder Matelica = 49-74

La Bottega del Tartufo Umbertide – D’Angelo 6, Scarpato 6, Boric 18, Paolocci 5, Cupellaro 4, Pompei ne, Bartolini, Stroscio 9, Avonto, Gambelunghe 1, Savattieri ne, Cassetta. All. Staccini

Halley Thunder Matelica – Grassia 6, Steggink 12, Gramaccioni 18, Gonzalez 1, Michelini 7, Cabrini 8, Stronati, Celani 3, Zamparini 3, Iob 5, Franciolini 3, Offor 8. All. Cutugno

Arbitri – Mammoli e Ricci di Perugia

Parziali – 15-19, 10-20, 10-15, 14-20

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica