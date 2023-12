A2 – Matelica vince nettamente a Vicenza

Velcofin Interlocks Vicenza – Halley Thunder Matelica 43 – 62 (18-15, 31-31, 31-44, 43-62)



VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 6 (2/9 da 2), Togliani*, Bevolo 5 (1/3, 1/6), Fontana, Sturma, Pellegrini 10 (2/8, 2/5), Assentato* 6 (3/7, 0/4), Peserico* 16 (8/12 da 2), Reschiglian NE, Ruffo, Vitari*

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 16/46 – Tiri da 3: 3/23 – Tiri Liberi: 2/3 – Rimbalzi: 40 13+27 (Belosevic 12) – Assist: 10 (Togliani 3) – Palle Recuperate: 10 (Belosevic 3) – Palle Perse: 13 (Togliani 3) – Cinque Falli: Togliani, Pellegrini

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 19 (6/7, 1/2), Cabrini*, Stronati NE, Celani*, Gramaccioni* 16 (4/9, 1/6), Zamparini NE, Poggio* 9 (4/7 da 2), Montelpare 5 (1/3, 1/3), Michelini NE, Offor 3 (1/2, 0/1), Sanchez 10 (1/4, 2/7)

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 17/32 – Tiri da 3: 5/24 – Tiri Liberi: 13/17 – Rimbalzi: 47 9+38 (Cabrini 8) – Assist: 13 (Gramaccioni 6) – Palle Recuperate: 7 (Gramaccioni 3) – Palle Perse: 19 (Gramaccioni 6)

Arbitri: Purrone A., De Rico M.

Continua spedita la marcia della Halley Thunder Matelica nel campionato di serie A2 femminile di basket. A Vicenza, sul parquet della Velcofin Interlocks, le ragazze matelicesi di coach Domenico Sorgentone hanno conquistato la nona vittoria stagionale (43-62), che consente loro di rimanere nella seconda posizione della classifica insieme a Udine a quota 18, sulla scia della capolista Roseto che continua a guidare a 20.

Questo undicesimo turno ha segnato un primo tentativo di allungo del terzetto di testa sulle inseguitrici, distanziate quattro punti (Bolzano, Treviso, Ponzano Veneto e Alpo Villafranca tutte a 14 punti).

Matelica anche in questa circostanza è stata costretta a rinunciare alla miglior realizzatrice della squadra Debora Gonzalez e all’ala Iliyana Georgieva. L’avvio di gara ha visto le padrone di casa particolarmente intraprendenti: 12-5 al 5’ grazie alle iniziative di Peserico.

Matelica entra in partita e pian piano ricuce lo strappo a suon di triple: due di fila di Carolina Sanchez e poi quella della giovane Alessia Montelpare segnano nell’ordine l’aggancio (18-18 all’11’), il sorpasso (18-21 al 13’) e l’allungo (21-26 al 15’). Arrivata anche a +6 al 16’ (21-27) con il punto di Gloria Offor, però, la Halley Thunder non riesce ad ampliare ulteriormente il vantaggio, anzi, sul fronte opposto è Vicenza a risalire e a impattare sul 31-31 al riposo lungo. Il terzo quarto è quello che decide la partita. Matelica esce bene dagli spogliatoi e torna a macinar punti guidata da Benedetta Gramaccioni (per lei alla fine saranno 16 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 6 falli subiti), mentre Vicenza rimane a secco per tutti i dieci minuti. Il parziale è di 0-13 per la Halley Thunder (31-44 al 30’).

Negli ultimi dieci le marchigiane continuano ad allungare, firmando il massimo vantaggio (+19) con un gioco da tre punti della implacabile Justina Kraujunaite (19 punti, 4/4 ai liberi, 6/7 da due, 1/2 da tre, 6 rimbalzi) proprio nell’ultima azione, per il definitivo punteggio di 43-62 con cui tornano a casa vincitrici anche da questa trasferta.

uff.stampa Halley Thunder Matelica