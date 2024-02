A2 – Matelica vince nettamente contro Thermal Basket

La Halley Thunder Matelica è protagonista di una convincente vittoria in trasferta per 49-76 sul campo del fanalino di coda Wave Thermal Abano Terme: un successo che consente alle ragazze di coach Domenico Sorgentone di salire a quota 22 punti in classifica, confermandosi al 4° posto insieme a Trieste e Treviso.

La Halley Thunder ha ben interpretato l’incontro, che poteva nascondere insidie, giocando con determinazione fin dal primo quarto (8-17 al 10’).

Dopo un secondo parziale equilibrato (16-18), Matelica ha preso il largo nel terzo quarto in cui ha firmato un eloquente break di 6-25 che ha consentito di “doppiare” la squadra veneta al 30’ (30-60).

Il massimo vantaggio della Halley Thunder arrivava al 31’ sul +36 (30-66), frutto di una buona circolazione di palla in attacco, interessanti percentuali al tiro (45% da due e 53% da tre di squadra alla fine), una solida presenza a rimbalzo (33-45, la migliore Anna Poggio con 11 catture), cinque giocatrici in doppia cifra per punti. Negli ultimi minuti Abano Terme rosicchiava alcune lunghezze, giungendo al 49-76 conclusivo.

Per Matelica si tratta della seconda vittoria consecutiva, che conferma una condizione di squadra in graduale ritrovamento, incoraggiante in vista dei prossimi due impegni casalinghi consecutivi, in cui le biancoblù cercheranno di proseguire questo “trend” positivo: sabato 10 febbraio con Rovigo e sabato 17 febbraio con Udine.

Wave Thermal Abano Terme – Halley Thunder Matelica = 49-76

Wave Thermal Abano Terme – Degiovanni 14, Hatch 8, Siviero, Biasiolo 2, Coccato, Grassia, Dell’Olio 2, Callegari, Biondi 2, Rossi 4, Destro 2, Bremaud 14. All. Cesari

Halley Thunder Matelica – Kraujunaite 11, Cabrini 18, Stronati, Celani 4, Georgieva, Gramaccioni 17, Zamparini, Poggio 12, Montelpare, Michelini ne, Offor 4, Sanchez 10. All. Sorgentone

Arbitri – Fusari (Pv) e Migliaccio (Cz)

Parziali – 8-17, 16-18, 6-25, 19-16

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica