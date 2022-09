A2 Memorial Moretti – Costa Masnaga regge un tempo, poi il Sanga allunga e vince il trofeo

By

Finisce con una vittoria de Il Ponte Casa D’Aste la seconda edizione de il Memorial Stefano Moretti battendo in finale Costa Masnaga.

Parte forte il Sanga grazie alle giocate di Van Der Keijl capace di segnare subito 7 punti che permettono alle Orange di chiudere la prima frazione sul +6. Costa reagisce nel secondo quarto e, trainata da Allievi, trova il parziale di 5-15 che permette alle ospiti di arrivare all’intervallo lungo sul +5. Nel secondo tempo coach Pinotti butta in campo Toffali che aiuta la squadra a riaccendere il motore, con Van Der Keijl, Madonna, Guarneri e Penz tutte in doppia cifra di punti il Sanga legittima al meglio la vittoria finale per 74-58.

Una bella prestazione che va impreziosire un bellissimo week end molto sentito da tutto il mondo Sanga che teneva a dedicare questi bei momenti di sport a quel grande amico che è stato Stefano Moretti.

Un evento reso possibile grazie a Tramo, l’azienda di cui Stefano è stato CEO e presidente, a tutte le squadra partecipanti tra giovanili, Baskin e A2, e alla Lega Basket Femminile che ha messo a disposizione i premi.

IL PONTE CASA D’ASTE: Toffali 2, Novati 8, Guarneri 12, Beretta 2, Penz 13, Thiam ne, Van Der Keijl 18, Bonomi 6, Rapetti ne, Hatch 3, Madonna 10, Finessi.

COSTA MASNAGA: Fietta 10, Osazuwa 6, Caloro 3, Gorini 3, Villaruel 11, Allievi 15, Bernardi 7, Tibè 3, Brossman.

Uff.Stampa Sanga Milano