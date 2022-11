A2 – Miccio trascina Patti, Selargius crolla nel quarto periodo

Un ottimo primo tempo, concluso avanti di 3 lunghezze, non basta alla Techfind San Salvatore, sconfitta per 68-53 sul parquet dell’Alma Patti nel sesto turno del campionato di Serie A2 Femminile. Alle giallonere non è bastata la miglior prova, fin qui, di Sofia Aispurua, mattatrice con 29 personali e 8 rimbalzi. Dall’altra parte, invece, ha fatto la differenza la coppia Miccio-Botteghi (41 punti in due).

LA GARA – L’approccio delle giallonere non è dei migliori: dopo 3 minuti e mezzo, infatti, le siciliane sono avanti sul 12-4 con Miccio sugli scudi. Il quintetto selargino, però, si scrolla di dosso le incertezze e, grazie a un break di 8-0, riprende le rivali al 10’.

Il trend positivo prosegue anche nel secondo quarto, con Srot che regala il primo vantaggio. Poi Mura, Aispurua e Ceccarelli piazzano l’allungo fino al +8 completando un autoritario parziale di 18-2 a cavallo tra i due periodi. Patti, formazione ricca di talento al netto dell’assenza di Sarni, si rianima grazie a tre bombe consecutive (due di Botteghi, una di De Giovanni) e torna avanti, ma la Techfind trova lo spunto giusto con Granzotto e Srot chiude meritatamente avanti a metà gara (30-27).

Al rientro in campo le siciliane aumentano la pressione difensiva, la Techfind difende il suo vantaggio facendo leva sulla solidità di Aispurua, ma non può nulla sul canestro dall’arco di Miccio che restituisce il vantaggio alle padrone di casa sul 40-37. La sfida prosegue sui binari del punto a punto (51-47 al 30’), poi Patti accelera con Pilabere e scrive il +8. La gara è combattuta e si segna poco. Le giallonere stavolta faticano a ricucire nonostante gli sforzi, e a 2 minuti dal termine vengono trafitte dalla tripla dall’angolo di Miccio, che spacca definitivamente il match (+14 sul 64-50) e guida le sue verso la vittoria.

Coach Righi: “Sono soddisfatto – afferma – le ragazze ci hanno provato fino alla fine contro una squadra ottima, specie nel primo quintetto. Il parziale di 18-2 messo in piedi tra primo e secondo quarto testimonia quanto la squadra sia stata capace di ripartire dalle ottime cose mostrate nella vittoria di Vigarano. Nel secondo tempo ci è mancato qualche canestro, complice la loro pressione difensiva, ma posso dire di essere complessivamente soddisfatto di queste due trasferte. Mi tengo stretti i tanti segnali positivi, compresi quelli offerti da Aispurua. Sabato prossimo, contro Ancona, inizierà un nuovo campionato”.

Patti-Techfind San Salvatore 68-53

Alma Patti: De Giovanni 7, Botteghi 18, Pilabere 13, Miccio 23, Sciammetta, Francia, Moretti 6, Bardarè, Armenti 1, Sarni ne. Allenatore Buzzanca

Techfind Selargius: Aispurua 29, Mura 3, Pandori, Granzotto 5, Ceccarelli 10, Pinna 1, Valenti, Lapa, Srot 5, Corso. Allenatore Righi

Parziali: 12-12; 27-30; 51-47

Arbitri: Marcelli e Berger

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore