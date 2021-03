La Bruschi sa anche soffrire e al termine di una sfida combattuta, supera Umbertide con il punteggio finale di 68-66. Una partita non facile con le ospiti che fino alla fine hanno tenuto testa alla formazione di coach Franchini, prima di inchinarsi nella volata finale. Sugli scudi una strepitosa Miccio, mattatrice della gara con 23 punti sul tabellino finale. Due punti importanti e che confermano quanto di buono era già stato visto durante la Coppa Italia, con San Giovanni Valdarno che si conferma nei piani alti della classifica. Da segnalare ad inizio partita la premiazione per Silvia Nativi, con il presidente Andrea Failli a consegnarle la targa quale miglior giovane della Coppa Italia appena disputata.

SGV: Nativi, De Pasquale, Gregori, Miccio, Olajide

UMBERTIDE: Moriconi, Bartolini, De Cassani, Kotnis, Baldi

Cronaca – E’ il canestro realizzato da Miccio ad aprire la contesa tra la Bruschi e Umbertide. Botta e risposta tra Baldi e Olajide, con De Cassan a segno per il 4-4. Dopo tre minuti di gioco arriva anche il debutto di Slim, con l’olandese che buca subito la retina firmando due canestri in rapida successione. Umbertide però attacca bene e con Moriconi e Kotnis rimette il naso avanti, sul punteggio di 11-12. Equilibrio che rimane immutato, con San Giovanni Valdarno avanti 17-16 dopo dieci minuti. Stroscio e Miccio danno il via al secondo periodo, con le ospiti che si mantengono in scia sul 25-24. Botta e risposta tra Baldi e Sasso ma è Miccio a prendere in mano la Bruschi con due triple in fila che valgono il 33-26. Stroscio limita i danni con il primo tempo in archivio 34-30. Dopo la pausa lunga è Gregori la prima ad andare a referto, mettendo due possessi pieni di scarto. Kotnis e Baldi tengono a contatto le ospiti, ma Miccio e Nativi rispondono per le rime con il 41-34. Kotnis e Moriconi trovano due triple in fila e in un amen Umbertide è a meno uno, sul 43-42. Il 2+1 di Gregori ridà ossigeno alla Bruschi ma Umbertide continua nel suo show offensivo, con Baldi a timbrare il 46-44. Non è da meno però la prestazione di Miccio, che con l’ennesima tripla di serata firma il ventunesimo punto personale che obbliga Staccini al timeout sul 49-44. Baldi trova un bel canestro con libero supplementare, Nativi risponde in lunetta ma ancora Baldi va a segno dalla linea della carità per il 50-49 che archivia il terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti si aprono con il sorpasso ospite, grazie ai due punti di Stroscio, ma Olajide insacca il 52-51 immediato. Squadre che continuano a sorpassarsi a vicenda, con Stroscio che fa più due dall’arco per il 56-58 ma Gregori impatta con un bel piazzato quando si entra negli ultimi quattro minuti. Botta e risposta Moriconi De Pasquale, con la parità che continua a regnare sul 60-60. A spezzare l’equilibrio sale in cattedra De Pasquale, che manda a bersaglio la bomba del 65-62, quando si entra negli ultimi due giri di orologio. Nel finale son diversi gli errori su entrambi i lati del campo, ma Olajide in lunetta a otto secondi trova l’1/2 che vale il 66-62. Umbertide chiama subito timeout e al rientro è Stroscio a trovare subito la via del canestro sul 66-64. Franchini chiama subito minuto di sospensione, con Umbertide che decide per il fallo sistematico: Miccio non trema e si conferma glaciale, mandando i titoli di coda sul 68-64.

Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno – La Bottega del Tartufo Umbertide 68 – 64 (17-16, 34-30, 50-49, 68-64)

BRUSCHI BASKET GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Parolai NE, Bona 2 (0/0, 0/0), Sasso 2 (1/1 da 2), De Pasquale* 5 (0/2, 1/3), Miccio* 23 (1/1, 5/9), Nativi* 3 (0/1, 0/2), Missanelli 1 (0/4, 0/1), Togliani NE, Valensin, Slim 6 (2/6, 0/4), Olajide* 15 (5/7 da 2), Gregori* 11 (5/6, 0/2. Allenatore: Franchini A.

Tiri da 2: 14/28 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 22/28 – Rimbalzi: 38 5+33 (Miccio 8) – Assist: 7 (Nativi 3) – Palle Recuperate: 3 (Miccio 1) – Palle Perse: 12 (Nativi 3)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei NE, Dell’Olio, Bartolini, Kotnis 9 (3/10, 1/1), Speziali 2 (0/1 da 2), Stroscio 19 (4/6, 3/3), Moriconi* 10 (2/8, 2/11), Paolocci, Gambelunghe, Baldi* 16 (4/8 da 2), Cassetta, De Cassan* 8 (4/8, 0/1). Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 35 9+26 (Kotnis 11) – Assist: 2 (Moriconi 1) – Palle Recuperate: 7 (Stroscio 2) – Palle Perse: 7 (Kotnis 2)

Arbitri: Suriano F., Naftali A.

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli