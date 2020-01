A2 – Milano senza problemi, Vicenza perde ancora

E’ un Sanga formato turbo quello che chiude il girone di andata. Basta un tempo alle Orange per liquidare la pratica Vicenza, una splendida Toffali lancia il break del Ponte Casa d’Aste GBC che scappa via a metà gara. Al resto pensano la solidità di Beretta, Carrara e Guarneri che murano ogni pallido tentativo di rientro della VelcoFin.

LA GARA

Equilibrio in avvio con le Orange che spingono sull’acceleratore senza trovare però canestri comodi, 3-5. Scalda la mano Beretta che accende il PalaGiordani con una tripla dall’angolo, bomba doppiata da quella con step back di Toffali per il primo break milanese, 11-7. Si mette al lavoro anche Guarneri che dilata il margine delle padrone di casa sino al più 6, coach Corno striglia le sue ragazze durante un timeout ma è ancora Beretta a colpire, 15-7. Olajide prova di forza a far rientrare la Velcofin in corsa, Il Ponte Casa d’Aste non molla la presa e pesca 5 punti filati di Carrara, lo splendido coast to coast di Toffali chiude l’ottimo primo quarto delle Orange, 24-12. Vicenza cerca di tornare a contatto grazie alla zona, il terzo fallo di Guarneri cambia lo scacchiere in campo. Pochi canestri e molti falli caratterizzano la fase centrale del secondo periodo, Toffali e Beretta dagli angoli sono letali come scorpioni, 33-15 al 17’. A referto anche la convalescente Cicic, è spettacolo puro con le Orange che volano via trascinate proprio dal talento dell’ala croata e dal buon impatto di Lussana, 44-20 all’intervallo. Dopo la pausa lunga Ponte Casa d’Aste in amministrazione controllata del match, Vicenza di affida a Peric ma c’è sempre super Toffali a lasciare il margine oltre i 20 punti, 51-30. Amplia le rotazione coach Pinotti con le padrone di casa che guidano in sicurezza, il finale è sul velluto e Milano chiude sul pi 21, 73-52.

IL PONTE CASA D’ASTE GBC MILANO VS VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA 73-52 (24-12, 44-20, 64-36)

IL PONTE CASA D’ASTE GBC MILANO: Toffali 18, Beretta 14, Lussana 11, Carrara 9, Cicic 7, Guarneri 5, Quaroni 4, Stilo 3, Visigalli 2

COACH PINOTTI:

“Devo fare davvero i complimenti alle mie ragazze, dopo il brutto inizio con 5 sconfitte in fila il gruppo ha reagito alla grande, dimostrando di credere nelle proprie potenzialità. Sono arrivate sette vittorie su nove gare, un ottimo percorso coronato dalla bella vittoria di oggi che chiude il girone di andata. Adesso ritorna il ciclo di ferro come all’andata, ma siamo più consapevoli della nostra forza e proveremo a centrare qualche vittoria importante”.

