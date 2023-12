A2 – Missanelli è glaciale in lunetta, Bolzano batte Ponzano nel finale

È l’Alperia Bolzano ad aggiudicarsi l’ultima partita prima della pausa natalizia per 51-50. Una buona Posaclima sfiora l’impresa cedendo solo all’ultimo secondo sul tentativo finale di Kirschenbaum; non bastano i 9 punti a testa di Gobbo e Mosetti.

ALPERIA BOLZANO – POSACLIMA PONZANO 51-50

Kirschenbaum 3, Fiorotto 4, Iuliano, Gobbo 9, Favaretto 4, Valli 6, Varaldi, Mosetti 9, Volpato, Milani 8, Pertile 7. All: Gambarotto.

LA CRONACA

Parte forte la Posaclima che segna con Pertile da 3 punti, ma tripla di qua e tripla di là, con Schwienbacher. La Posaclima è concentrata e con Fiorotto e Gobbo si porta sul +4. Il catch and shot di Milani regala il 3-9 ma due triple di Missanelli pareggiano il punteggio dopo il viaggio in lunetta di Mosetti (11-11). La partita è bellissima: ritmi e percentuali sono da grandi squadre. Le due compagini si alternano nella leadership e con Valli e ancora Mosetti (6 nel primo quarto) Ponzano chiude avanti i primi 10′ per 18-19.

Egwoh apre il secondo periodo con la quarta tripla di squadra (4/8 dopo 11′), nell’attacco successivo però fa conoscenza con il tempismo di Sofia Varaldi che piazza la prima stoppata della sua gara. Kotnis mostra la sua classe e fa scappare Bolzano sul +4 (23-19). Ponzano si rimette in moto con il 2/2 di Francesca Favaretto, con la difesa e con la corsa che porta ad un altro viaggio in lunetta, questa volta di Camila Kirschenbaum che pareggia a quota 23. La lotta si fa serrata e capitan Gobbo, con il quinto punto personale, riporta la Posaclima con la testa avanti. Si rivede in campo anche Lulù Iuliano, ma con Vella la Alperia torna avanti di 3. La gara torna in perfetto equilibro con la tripla della solita super Martina Mosetti (9 punti a metà), ma Egwoh torna a farsi sentire. Pertile fa 1/2, ma sulla sirena Vella subisce fallo da oltre l’arco, si va negli spogliatoi sul 31-28.

Il primo canestro della ripresa è un fade-away di Favaretto ma Bolzano è squadra solida e trova un paio di canestri nonostante la fortissima difesa biancoverde. Dalla lunetta Missanelli trova il +8 e addirittura il contropiede di Vella porta Bolzano in doppia cifra di vantaggio. Nel momento più difficile Pertile colpisce da tre e Milani segna l’arresto e tiro del -5. Kotnis risveglia Bolzano con 5 punti consecutivi mentre la Posaclima torna ad avere difficoltà offensive e Schwienbacher a cronometro fermo griffa il nuovo massimo vantaggio (+12). Alice Milani sblocca la Posaclima in uscita dai blocchi e Fiorotto, allo scadere, subisce il fallo sul tiro e segna entrambe i liberi. Il terzo periodo si conclude 47-39.

Un’incursione di Kirschenbaum muove la difesa ed è Valli a raccogliere il rimbalzo offensivo che vale il -6. L’attivissima Egwoh va di nuovo a bersaglio e la difesa delle trentine non concede spazi alla Posaclima, serve una magata della capitana a muovere il tabellone. Il break continua con l’arresto e tiro di Milani che sale a quota 8 per il 49-45 con 5’34” da giocare; coach Sacchi deve chiamare time out. Ponzano non perde ritmo ed è Laura Valli ad appoggiare per il -2. Le difficoltà di Bolzano continuano con lo 0/2 di Egwoh, dall’altra parte Kirschenbaum fa 1 su 2 ed è 49-48. L’uruguayana serve un cioccolatino per Gobbo che trova il sorpasso a 1’28” dalla sirena finale. Ma è la difesa ad essere impressionante: per 5 minuti Bolzano non riesce a segnare! L’Alperia fa una fatica tremenda, ma a rimbalzo Valli commette il fallo che manda in lunetta Missanelli con 15″ sul cronometro: 2/2 e vantaggio. Il tentativo finale di Kirschenbaum rimbalza un paio di volte sul ferro ed esce. Ponzano sfiora l’impresa ma cade a Bolzano 51-50.

Giovanni Conte