A2 – Moncalieri mette la quinta: Vicenza battuta e agganciata al vertice

Quinta vittoria consecutiva e aggancio al vertice per la Akronos Moncalieri. Le ragazze di coach Terzolo si impongono su Vicenza al termine di una partita difficile terminata 71-56.

Primo tempo che si gioca su ritmi altissimi: dopo pochi secondi è la tripla di Penz rompe subito gli indugi, la risposta di Vicenza non tarda ad arrivare inaugurando un botta e risposta che porta il punteggio sull’otto pari dopo 5’ di gioco. Sul finale di quarto Moncalieri sfrutta un paio di imprecisioni avversarie e dalla lunetta con Berrad fissa il punteggio del primo quarto sul 17-14. Nel secondo quarto la Akronos trascinata da Cordola porta il vantaggio in doppia cifra (28-18), Vicenza prova a reagire, ma la difesa gialloblù fa buona guardia ed il primo tempo si chiude sul 34-23.

Nella ripresa Monaco e Vella provano ad accorciare le distanze, toccando il a più riprese il -6; Moncalieri è brava a respingere gli assalti prima con Cordola, poi con Katshitshi, ma sul finale di quarto l’insistenza delle biancorosse viene premiato e si va agli ultimi dieci sul 46-41. Vicenza riparte subito forte nell’ultimo periodo e cerca di tornare a contatto con Vella, Moncalieri risponde con la tripla di Domizi, per il nuovo +9 a 7’ dalla fine (54-45). Negli ultimi minuti la Akronos cambia marcia e Vicenza non riesce più a tenere il passo: il parziale gialloblù di 14-0 non lascia spazio a discussioni. Finale 71-56.

Akronos Moncalieri-VelcoFin Vicenza 71-56 (17-14, 18-9; 12-18, 25-15)

Moncalieri: Cordola 15, Bevolo 3, Reggiani 3, Berrad 11, Domizi 8, Penz 12, Katshitshi 9, Salvini 6, Ramasso, Varetto 2, Mouhomba, Giacomelli 2. All. Terzolo, ass. Lanzano

Vicenza: Monaco 11, Grazian ne, Lazzaro 7, Priante ne, Mioni 1, Gobbo, Villaruel 21, Colabello ne, Vella 8, Tibè 6, Sartore ne, Tagliapietra 2. All. Rabellato

Ufficio Stampa PMS Basketball