A2 – Moncalieri non sbaglia, espugnata Ponzano

Prima di campionato e prima vittoria per la Akronos Moncalieri che si impone a Ponzano sul risultato di 55-69.

Partono meglio le padrone di casa che dopo 2′ di gioco con Iannucci segnano il +8 (12-4). La reazione Akronos non si fa attendere, Salvini suona la carica, Domizi, Giacomelli, Berrad e Katshitshi le vanno dietro: pareggio (17-17) raggiunto a 60” dalla fine e vantaggio al termine dei primi 10′ (17-21). Nella seconda decina Moncalieri non si ferma e, anzi, alza il ritmo: dopo 3.30′ il vantaggio tocca la doppia cifra (19-29) per poi arrivare al massimo vantaggio (+15) alla fine del primo tempo di gioco.

Nella ripresa Moncalieri amministra il vantaggio già acquisto con i canestri di Berrad, Penz e Cordola, arrivando al +20 (46-66) nel terzo quarto, per poi chiudere la partita sul 55-69.

Schiavon Ponzano-Akronos Moncalieri 55-69 (17-21, 5-16; 14-17, 19-15)

Ponzano: Iannucci 13, Leonardi 9, Egwho 2, Miccoli 14, Zitkova 9, Rescifina, Bianchi, Carraro 2, Celani 2, Martines 4. All. Zanco

Moncalieri: Cordola 14, Reggiani 4, Penz 10, Katshitshi 5, Giacomelli 12, Bevolo, Berrad 12, Domizi 5, Iagulli 3, Salvini 4. All. Terzolo, Ass. Lanzano

Ufficio Stampa PMS Basketball