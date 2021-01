A2 – Moncalieri torna alla vittoria contro Bolzano e si qualifica alla Final Eight di Coppa Italia

Serviva una prova di forza per spazzare via le tre sconfitte consecutive ed agguantare l’ultimo biglietto per la Coppa Italia e Moncalieri non ha deluso le aspettative. Le ragazze di coach Terzolo si sono imposte a Bolzano per 74-80 grazie ad una prova corale, controllando il match dall’inizio alla fine senza mai cedere il fianco ad una mai doma Bolzano, guidata da una Fall da 28 punti.

CRONACA

Primi minuti di partita sono appannaggio delle padrone di casa che scappano subito sul 4-0. Moncalieri ci mette un paio di minuti a carburare, ma pareggia prontamente i conti con Reggiani e Cordola. Bolzano prova a riaffermare il proprio vantaggio, ma Moncalieri ha un’altra idea: Penz si iscrive a referto per l’otto pari, Reggiani regala alla Akronos il primo vantaggio della partita a metà del primo quarto (8-10). Il vantaggio è la miccia che accende le partita: da una parte vanno a segno Mingardi e Fall, dall’altra Katshitshi, Domizi e Berrad e il primo parziale si chiude sul 22-22. Nella seconda frazione la Akronos chiude a chiave la difesa e le biancorosse non trovano più la via del canestro per 5′ abbondanti; Moncalieri ne approfitta per portare il vantaggio in doppia cifra con Cordola, Domizi e Berrad (23-36). Nell’ultima parte del primo tempo, Bolzano trascinata da Fall cerca di ricucire lo strappo, Moncalieri è brava con Katshitshi a respingere gli assalti avversari e a chiudere i primi 20′ sul 34-42.

Nella ripresa Bolzano prova a riprendere le redini del match e grazie ai canestri di Nasraoui, Cremona e Fall si porta ad un possesso dal pareggio (46-49) dopo 5′ del terzo quarto. La Akronos passa al contrattacco respingendo al mittente gli assalti biancorossi, ma le padrone di casa sono brave a tener botta e chiudere il terzo quarto sotto di 4 (59-63). L’ultima decina si apre nel segno delle lunette che in 90” volano sul +10 (59-69). Bolzano chiama un time out per provare ad arginare l’energia di Moncalieri, ma all’uscita dalle panchine la Akronos è ancora in pieno controllo e riesce anche a ritoccare il vantaggio sul 60-71 a 5′ dalla fine del match. Sul finale Bolzano prova il tutto per tutto, ma la difesa di Moncalieri fa il suo lavoro e impedisce il ritorno delle avversarie. Finale 74-80.

Alperia Bolzano-Akronos Moncalieri 74-80 (21-22, 13-20; 25-21, 15-17)

Bolzano: Cremona 13, Servillo 2, Cristelo 16, Fall 28, Carcaterra 5, Nasraoui 2, Broggio NE, Mingardo 6, Desaler NE, Iob, Iuliano 2, Profaiser. All. Sacchi

Moncalieri: Cordola 10, Reggiani 6, Berrad 13, Katshitshi 20, Giacomelli 2, Bevolo, Domizi 16, Penz 7, Salvini 6, Varetto, Jakpa NE. All. Terzolo, ass. Lanzano

