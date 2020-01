A2 – Moncalieri travolge Castelnuovo

Inizia con il piede giusto il 2020 per la Akronos Moncalieri, che nella prima partita dell’anno domina il derby contro Castelnuovo, imponendosi sulle biancorosse per 58-35. Girone di andata che si chiude nel miglior dei modi per le lunette che centrano la quattordicesima vittoria su quindici partite.

CRONACA

Nel primo quarto dopo qualche minuti di equilibrio, la Akronos prova subito a scappare nel punteggio toccando il +9 dopo 6’ (4-13) grazie ai centri di Cordola, Grigoleit e Cordola. Nella seconda parte della prima frazione sono le difese ad avere la meglio, con i primi 10’ che si chiudono sul 15-7. Nella seconda frazione non cambia il leit motiv della partita: l’attacco di Moncalieri è letale e la difesa impenetrabile: gli assalti di Katshitshi, Grigoleit e Trucco non lasciano scampo a Castelnuovo che alla fine del primo tempo scivola a -19 (35-16).

Nella ripresa Moncalieri non accenna a fermarsi e dopo aver toccato a più riprese il massimo vantaggio di +26, controlla la partita fino al finale

Akronos Moncalieri-Autosped Castelnuovo (15-7, 20-9; 16-11, 7-8)

Moncalieri: Cordola 9, Conte 4, Reggiani 6, Berrad 5, Domizi, Penz 2, Trucco 7, Katshitshi 14, Bosco, Grigoleit 8, Giacomelli 3. All. Terzolo, Ass. Logallo, Pozzato

Castelnuovo: Repetto, Corradini 2, D’Angelo 5, Pavia 12, Colli Ca., Serpentini, Colli Cl. 8, Bernetti 1, Bonvecchio 4, Albano 3, Podrug. All. Pozzi.

Ufficio Stampa PMS Basketball