A2 – Moncalieri trova la prima vittoria, Giussano sorpresa

Tecnoengineering Moncalieri – Basket Foxes Giussano 52 – 42 (18-16, 28-25, 42-32, 52-42)



TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola 3 (1/4, 0/1), Giordano* 11 (3/4, 1/4), Zanoni NE, Pasero* 7 (2/5 da 2), Landi* 5 (2/2, 0/1), Abbate Daga, Mitreva 10 (2/6, 2/4), Iagulli 4 (2/4, 0/1), Salvini* 8 (4/6 da 2), Ramasso 2 (1/2 da 2), Jakpa* 2 (1/4 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 18/37 – Tiri da 3: 3/11 – Tiri Liberi: 7/13 – Rimbalzi: 40 8+32 (Cordola 7) – Assist: 13 (Giordano 4) – Palle Recuperate: 6 (Pasero 3) – Palle Perse: 21 (Giordano 6)

BASKET FOXES GIUSSANO: Diotti* 2 (1/3 da 2), Lussignoli NE, Colico 1 (0/3 da 2), Foschini, Manzotti* 9 (1/6, 2/5), Crippa, Sorrentino, Niedzwiedzka* 19 (2/6, 4/11), Colico NE, Bonadeo* 7 (1/3, 1/3), Meroni* 2 (1/2, 0/1), Gatti 2 (1/4 da 2)

Allenatore: Corno A.

Tiri da 2: 7/31 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 7/12 – Rimbalzi: 29 7+22 (Bonadeo 7) – Assist: 8 (Colico 4) – Palle Recuperate: 9 (Bonadeo 4) – Palle Perse: 15 (Colico 3)

Arbitri: Mammola T., Rezzoagli L.

Grazie a una super difesa Moncalieri strappa con merito il primo referto rosa della stagione. Nonostante una partita a basso punteggio da entrambe le parti, ben 9 giocatrici gialloblù a referto. Top scorer per le Lunette: Giordano, con 11 punti e un ottimo +16 di plus minus. Su sponda lombarda la migliore in campo è senza dubbio Niedzwiedzka che chiude la partita con 19 punti e tante giocate d’esperienza.

Inizio fatto di alti e bassi, con Moncalieri che sfiora un paio di volte il vantaggio in doppia cifra grazie alle ispiratissime Giordano e Mitreva. Per loro 13 dei 18 punti totali del quarto. Dall’altra parte, però, Niedzwiedzka ne mette 9 e alla prima sirena riavvicina le lombarde sul -2.

Nel secondo quarto arriva il sorpasso delle Foxes, sempre grazie a Niedzwiedzka che con altri 5 in fila porta Giussano sul +1 alla boa del quarto. Poi salgono di intensità le difese da entrambe le parti e le Lunette hanno la meglio, si va all’intervallo sul 28-25 per la Tecnoengineering.

Al rientro in campo Moncalieri piazza un parziale di 6-2 grazie al trio Giordano-Salvini-Jakpa per il +7 a 14’ dalla fine. Da questo punto in poi le ragazze di coach Terzolo non si guardano più indietro e grazie a una gran difesa fermano il cammino finora imbattuto delle Foxes e conquistano i primi due punti della stagione.

